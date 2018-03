Mol-Pick Szeged: új csúcsra törnek

Adidas kékek Tour – Legyünk ezren Debrecenben felhívással jelezték a szurkolók felé, hogy szeretnének új idegenbeli nézőcsúcsot elérni.



A sportszergyártó cég jóvoltából a szegedi hívek jelképes, 500 forintos összegért vásárolhatnak jegyet a döntő napjára (április 15.).



Március 27-én (kedd) 15 órától 19 óráig az Árkád Szegedben kezdődik az árusítás, az első 500 jegyvásárló egyedi sálat kap majd ajándékba. A nyilvános eseményen ott lesznek a MOL-PICK Szeged játékosai is, így közös fotót is lehet majd készíteni a kedvencekkel.



Március 28-ától a Pick-irodán (Deák Ferenc utca 28–30.) 8 órától 16 óráig, míg április 1-jén, a Kiel elleni BL-visszavágó előtt az újszegedi sportcsarnokban is lehet belépőt vásárolni.



Azok a távol élő MOL-PICK-szurkolók, akik nem tudják Szegeden megvásárolni a belépőt, azok a Csak Előre a Szeged Kézilabdáért Egyesülettel kell, hogy felvegyék a kapcsolatot, az info@csakelore.hu e-mail-címen.