Molnár Zsolt a forduló gólvadásza

Gólparádét hozott a hétvége: a megyekettes Csanytelekben Nagy István mesternégyest szerzett, a megyeegyes SZVSE- ben Molnár Zsolt, egy osztállyal lejjebb, a Nagymágocsban pedig Rácz Martin triplázott. Mivel Nagy áprilisban szerepelt a rovatunkban, ezúttal Molnárt választottuk a forduló gólvadászának, aki a Szőreg ellen (7–0) remekelt.



– Közeledik a szezon vége, kicsit lazább edzéseink vannak, többet játszunk. Ennek ellenére nem vettük félvállról a meccset, mert a Szőreg tavasszal jobban teljesít. Persze ez ránk is igaz: az első félévben csak tizenkét pontunk volt, ehhez tavasszal hozzátettünk még huszonegyet – fogalmazott a 21 éves Molnár.



A javulást szerinte az eredményezte, hogy összeszokott a keret, és télen érkezett két meghatározó játékos: a védelembe Mácsai Dávid, a csatársorba Csanádi István.



– A góljaim? Elég hasonló volt mindhárom: a kapusra vezettem rá a labdát, majd elpasszoltam mellette. A másodiknál Kelemen Balázstól kaptam kiváló labdát.



Molnárnak ez volt az első triplája a felnőttek között, és az egész szezonja kiemelkedő: korábban négy gól volt a csúcsa, most tizenkettőnél jár.



– A nyáron érkeztem Szentesről az SZVSE-be, ahol nem szélsőt, hanem támadót játszom. Jól érzem magam a csapatban, az sem gond, hogy ingáznom kell – fogalmazott.



Az SZVSE egy fordulóval a vége előtt a kilencedik helyen áll, de még elérhető a hetedik pozíció, ahogyan visszacsúszhatnak a tizenegyedikre is.



– Szombaton Sándorfalván zárjuk az évet. Mindenképpen nyernünk kell, akkor biztosan megtartjuk a jelenlegi helyünket, az pedig már a riválisok eredményeitől függ, hogy előrébb lépünk-e – fogalmazott a szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában nemrég üzletvezetőként végzett labdarúgó.