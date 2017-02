Mórahalmon játszik a kis Fradi

NB I-es forduló



Labdarúgó OTP Bank Liga, 21. forduló, a program, szombat, 15.30: Haladás–Újpest, Diósgyőr–MTK Budapest, Paks–Mezőkövesd, Vasas–Gyirmót FC, Budapest Honvéd–Debrecen, 18 óra: Ferencváros–Videoton.

Nagy a készülődés Mórahalmon: vasárnap 14 órától a labdarúgó NB III Közép csoportjának 20. fordulójában az újonc hazaiak a Ferencváros II. együttesét fogadják. A találkozóra a belépő 500 forintba kerül. Az előzetes hírek komoly szerveződésekről, népes FTC-táborról szóltak.– Igen, valóban több száz Fradi-szurkolót várunk, közülük azonban csak a sorrendben első negyvenet tudjuk beengedni a vendégszektorba, a többieknek a létesítmény kerítésén túl juthat csak hely – mondta Révész Gábor, a Mórahalom VSE elnöke.– Azt kérjük a drukkerektől, hogy már egy órával a meccs előtt érkezzenek ki a pályára, hiszen egyenként átvizsgáljuk a ruházatot és a csomagokat. Bízom benne, hogy nem lesz atrocitás, és minden normális mederben zajlik majd.Vasárnap 14 órától lép pályára a labdarúgó NB III Közép csoportjában érdekelt HFC is, mégpedig Dabason.– Jól jött a Pécs elleni egy pont, de csak akkor van igazán értéke, ha Dabason sem kapunk ki – mondta a HFC vezetőedzője, Major László.– A helyzet nem javult, hiszen sérült Nagy A., Tóth A., Bartyik N., Mezei, Tóth I., Babolek, Fátyol, Fábián és Komáromi is, miközben a Dabas nyolc játékost igazolt a télen, és ebből a szempontból a legaktívabb volt a csoportunkban.A SZEOL SC vasárnap 14 órától a Balmazújváros ellen az első hazai meccsét játssza Zoran Kuntics irányításával. A szakember remekül mutatkozott be a kispadon, most azonban a jó erőkből álló Balmazújváros ellen az SZVSE-pályán megint bravúr kellene.– Nézzük az ellenfelek eredményeit is, de a mi eredményünk mindig a legfontosabb – mondta Kuntics. – Minél több pontot kell gyűjtenünk, ez a legfontosabb. A Balmazújváros az egyik legerősebb, technikailag jól képzett ellenfél komoly stábbal. Nehéz meccs lesz, de a Cegléd elleni három pont megadta a motivációt, az önbizalmat.A Szeged 2011-GA vasárnap 16 órától Csákváron szerepel, a csapat már ma elutazik a helyszínre. A klub munkatársai a megkeresésünk ellenére nem nyilatkozhattak lapunknak.