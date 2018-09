Most csak neki szólt a taps: sok nagy csatát megélt Szalai István, akit meglepett a díszpolgári díj

Megérdemelte. Szalai István (középen) sokat tett Szeged labdarúgásáért. Fotó: Kuklis István

– Ha a torokfájás betegség, akkor az vagyok. A nagy melegekben a torkom miatt nem bírtam rendesen étkezni, ezért egy kicsit lefogytam. Gyenge vagyok, de nem beteg.– Igen. Sok ember megérdemelné, ehhez képest most én kaptam meg.– Ezt nem nekem kell megítélni. A futballban és a futballért éltem 13 és 70 éves korom között. Ezalatt az NB II-ben és az NB I-ben játszottam, majd edzőként is megfordultam a magyar futball legmagasabb szintjein. Sokat melóztam társadalmi munkában a megyei szövetségben az utánpótlásban, a versenybizottságban, a játékvezetőkkel. Gondolom, ezek azért közrejátszottak abban, hogy elismertek.– Amikor megkaptam a díjat, akkor még nem könnyeztem, csak később, amikor lejöttem a pályáról. Átéltem hasonlót az SZVSE-pályán, amikor 15 ezren tapsoltak az NB I-ben a SZEOL AK-nak. De akkor a csapatnak szólt a taps, most meg csak nekem. Ilyen szeretetet talán még nem is éreztem.– Nem. De nem is tudom, milyen elhagyni Szegedet. Átérzem azon edzők sorsát, akik a bőröndöt becsukják a megérkezés után, közben meg néhány nap, hét, hónap múlva újra lehet kinyitni és belepakolni.– Nem lehet összehasonlítani az én pályafutásomat a mostani korral. Annak idején volt egy vezetőedző meg egy pályaedző, most meg húszan alkotnak egy stábot. Az elemzőnek is van elemzője, az étkezéstől a cipőfűző bekötéséig mindenre van egy ember. Akkor a játékosnak mivel is kell foglalkoznia? Éppen ezért mondhatom, hogy akikkel Szegeden együtt dolgoztam, például Kovács Ferenc, Dunai Antal vagy Kaszás Gábor, elképesztő tudással rendelkeztek. Megoldották ezeket a dolgokat, de való igaz, hogy mások voltak a követelmények.– Hármat tudnék kiemelni. Az első Takó Ferenc. Amikor még játékos voltam, az egyik bemelegítés alatt odajött hozzám, és azt mondta: Pista, segítek labdát szedni. Nagyon megfogott. Később voltam edzője az ifiben, aztán a felnőttben is. A második Major László, aki elképesztően öntörvényű futballista volt, de éppen ezt szerettem benne. Battonyáról érkezve előbb hátvédet játszott, aztán középpályás volt, majd támadó – hol volt akkor a posztra képzés? Kreatív játékosként sokra is vitte. Van, aki felfedez egy játékost, van, aki felnevel, és van, aki berakja a felnőttek közé például az NB I-be. Szabics Imrét Nyilasi Tibor tette be a Fradiba mindössze 17 évesen, de előtte velem dolgozott Szegeden. Mondhatom, hogy felfedeztem és felneveltem.– Hogy most ilyet találjak, ahhoz el kell mennem egy akadémiára.