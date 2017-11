Most kell bizonyítaniuk - Szerdán 18.30-kor végre itthon játszik a ContiTech Szeged a Tatabánya ellen

Új fiúk, felújított uszoda. Varga Péter (jobbra) tanítványai szerdán debütálnak hazai pályán. Frank Yvette

Modernebb körülmények, tágasabb nézőtér, és végre egy pólóderbi – röviden összefoglalva ezek várják a vízilabda helyi szerelmeseit, ha szerdán 18.30-ra az újszegedi sportuszodába látogatnak.A létesítmény már régóta műszaki felújításra szorult, idén pedig végre is hajtották. A munkálatok miatt többek között a ContiTech Szeged OB I-es férfi vízilabdacsapata is más pályákon volt kénytelen edzést tartani, jó időben ezt a Partfürdőn, a hűvösebb időszakban pedig Hódmezővásárhelyen tette meg, de még a Maty-éren is volt úszótréning. Az állandó ingázás és idegenbeli meccsek miatt az együttes játékosai és a stábtagok rótták a kilométereket, ami fárasztó volt, ráadásul az első, idegenbeli kör nem is lett eredményes.Ahogy az élvonal két csoportjának tabellájából látszik: félidőben az alapszakasz egyetlen pont nélküli együttese a Szeged. A csapat ennek ellenére nagyon számít a hazai férfi pólóderbit már fél éve nem látott drukkerek támogatására. Nemcsak azért, mert az első, régóta várt otthoni meccsen szeretnének bizonyítani a szurkolóknak, hanem azért is, mert ez a legjobb esély erre az alapszakaszban.

Szerdán 18.30-kor ugyanis az a Tatabánya lesz a Tisza-partiak vendége, amellyel az első körben a legszorosabb csatát vívták, még a nyitófordulóban. Azon a találkozón a Szeged 6–3-ra elhúzott, de az utolsó negyedben már kijött a rutin hiánya, és végül 9–6-ra fordítottak a hazaiak. Ezenfelül a fiatalokból álló Varga-legénység akkor még erőnlétben sem állt a legjobban, most viszont már kellő tapasztalatot szerzett, és hetek óta tudatos fizikai munkát végzett a ContiTech. A cél természetesen az, hogy ezen a szerdai találkozón beérjen a munka gyümölcse, és megszerezzék az első pontot vagy pontokat.Varga Péter az elmúlt hetekben többször hangsúlyozta, hogy tavaszra kell csúcsformában lenniük, hiszen akkor érhető el a cél, vagyis a bennmaradás, de a rájátszás mellett ezt az összecsapást várják a legnagyobb izgalommal: debütálhatnak, pontot szerezhetnek, és bizonyíthatnak a szurkolóknak.1. Szolnok 9 9 0 0 155 – 56 272. Ferencváros 6 5 0 1 103 – 38 153. BVSC 8 4 1 3 80 – 73 134. Vasas 7 3 2 2 59 – 62 115. Debrecen 8 3 0 5 74 – 93 96. Szombathely 8 2 0 6 65 – 116 67. UVSE 7 1 1 5 52 – 96 48. Kaposvár 7 1 0 6 39 – 93 31. Eger 8 8 0 0 101 – 43 242. OSC 7 5 0 2 80 – 42 153. Miskolc 8 5 0 3 74 – 51 154. Honvéd 6 4 0 2 54 – 47 125. Pécs 7 2 1 4 55 – 63 76. Tatabánya 7 2 1 4 46 – 67 77. Metalcom-Szentes 8 2 0 6 54 – 81 68. ContiTech Szeged 7 0 0 7 30 – 100 0