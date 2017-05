Most sem tudott élni a lehetőséggel a SZEOL SC a Siófok otthonában

Siófok–SZEOL SC 2–1 (2–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 36. forduló. Siófok, 500 néző.

Vezette: Dolnegó Bálint – közepesen (Iványi, Mohos).

Siófok: Tajti – Tamaskó, Czingráber, Nagy (Kozma, 93.), Elek – Szilágyi, Petneházi (Berki, 83.), Farkas, Berde (Micsinai, 83.) – Gál, Kovács. Vezetőedző: Disztl László.

SZEOL SC: Prokop 7 – Ikonomu 6, Vágó 6, Gál 6 – Harsányi 5 (Beretka –, 78.), Nagy 6, Búrány 7, Mendebaba 4 (Rácz 7, a szünetben), Grünvald 6 – Mihály 5 (Kéri 6, 63.), Péter 6. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Gólszerzők: Petneházi (5.), Elek (27.), ill. Beretka (83.).

Sárga lap: Farkas (45.), Szilágyi (87.), Mogyorósi (87.), Micsinai (94.), ill. Búrány (56.), Vágó (72.), Nagy (90.).



A helyzetkihasználás nem a SZEOL SC szurkolóinak kedvenc szava, az NB II-ből már biztosan kieső együttes kapcsán ugyanis sokszor el lehetett mondani ebben a szezonban: megvoltak a lehetőségei, mi több, jobb is volt ellenfelénél, mégis vereséget szenvedett.



Sajnos ez most sem volt másként, ezúttal Siófokon láthattuk a szokásos forgatókönyvet, amit még kellemetlenebbé tett, hogy az 5. percben Petneházi gyors előnyt szerzett a hazaiaknak.



Pár perccel később óriási ziccerben találta magát Mendebaba, de tíz méterrel a kapu fölé rúgta a labdát. Nem mondhatni, hogy ez önbizalom-növelő jelenet, a kék-feketék mégis remekül játszottak, de a gólt ismét nem ők szerezték: a 27. percben Elek egy szöglet után növelte a különbséget.



Egy órája volt még a SZEOL SC-nek, amelyben a ziccerek alapján a fordítás is benne volt, de csak Beretka tudott betalálni, a 83. percben ez már csak szépségtapasz lehetett.



Zoran Kuntics: – Rég láttam olyan szép támadást és aztán olyan rossz befejezést, mint ami Mendebeba lövésénél volt. Ezenkívül is megvoltak a helyzeteink, de sajnos nem tudtunk élni velük, ami bosszantó, hiszen a játék képe alapján egyértelműen jobbak voltunk ellenfelünknél. A helyzetkihasználáson kell tovább dolgoznunk.



A bajnokság állása

1. Puskás A. 36 21 10 5 63 – 36 73

2. Balmazújváros 36 20 7 9 46 – 33 67

3. Kisvárda 36 19 9 8 52 – 29 66

4. Soroksár 36 18 10 8 60 – 37 64

5. Békéscsaba 36 18 7 11 51 – 33 61

6. Vác 36 16 10 10 44 – 36 58

7. Zalaegerszeg 36 14 11 11 56 – 49 53

8. Szeged 2011 36 12 15 9 38 – 22 51

9. Dorog 36 14 8 14 40 – 35 50

10. Mosonmagyaró. 36 13 11 12 45 – 38 50

11. Szolnok 36 13 9 14 46 – 48 48

12. Nyíregyháza 36 13 7 16 43 – 47 46

13. Budaörs 36 13 7 16 45 – 52 46

14. Siófok 36 13 7 16 39 – 47 46

15. Sopron 36 10 16 10 34 – 37 46

16. Cegléd 36 10 8 18 42 – 52 38

17. Csákvár 36 8 14 14 40 – 53 38

18. Kozármisleny 36 10 6 20 32 – 59 36

19. Cigánd* 36 7 10 19 25 – 60 28

20. SZEOL SC 36 4 6 26 18 – 56 18