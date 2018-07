Motiváltan kezdték a munkát: nemzetközi edzőmeccseket játszik a Szent Mihály FC

Újra van NB I-es labdarúgócsapata Szegednek – a Szent Mihály FC női együttese az osztályozó megnyerése után került fel a nyolccsapatos első osztályba.– Új impulzus érte a lányokat, akik motiváltan kezdték el a munkát. Jó velük dolgozni – mondta az első edzések után Hódi Mihály vezetőedző. – A munkát nem a nulláról indítottuk, hiszen a kezdés előtt háromhetes egyéni programot írtunk elő, amelyet becsületesen elvégeztek a lányok. Örömteli, hogy a megyében érzékelhető az összefogás, és a női futball szereplői igyekeznek segíteni azzal, hogy a legjobbjaikat hozzánk irányítják. Fontos az NB I, hogy a hosszú távú célt, a saját nevelésű vagy megyei labdarúgókat megtarthassuk. Az ország így is tele van szegedi vagy Szeged környéki női futballistákkal.A szakember elmondta, vele együtt hatfős a stáb: dr. Kékes-Szabó Judit a csapatorvos, Hódi Zsuzsanna az erőnléti, Vasuth László a kapus-, Nagy Torma Ricsárd a másodedző, a gyúró pedig László Lilla.– Olyan 24 fős keretet szeretnénk kialakítani, amelyben rang lesz a meccsre nevezhető 18 játékos közé is bekerülni. A csanyteleki származású, 2001-es születésű Gál Bianka Győrből igazolt hozzánk, de még tervezünk erősítést itthonról és külföldről is – nyilatkozta Hódi.A csapat elsődleges célja a bennmaradás lesz.– Egyszerűnek tűnő cél, de nehéznek ígérkezik. A Kóka nem vállalta az NB I-et, helyette az osztályozón általunk felülmúlt Pécs indulhat. Az első osztályú tagság biztos megőrzéséhez a hatodik helyen kell végezni. Ha ez sikerül, az talán nagyobb bravúr lehet, mint a feljutás kiharcolása. A Pécs és az Astra lehet az a két együttes, amelyet volna esélyünk megelőzni – mondta Hódi.A Szent Mihály FC július 18-án a Bajnokok Ligája-induló Szabadka vendége lesz, majd 21-én Makón a szerb másodosztályú Magyarkanizsával játszik felkészülési mérkőzést. A bajnokság augusztus 18–19-én kezdődik.