Mozgalmas hetünk lesz

Ritkán játszanak egy hét leforgása alatt annyi mérkőzést a Csongrád megyei élvonalbeli csapatok, mint amennyi az előttünk álló napokban vár ránk: hét együttes négy sportágban összesen tizenkét alkalommal ugrik medencébe, lép pályára és ragad golyót szerdától vasárnapig.A sort a Hungerit-Szentes női vízilabdacsapata kezdi, amely holnap 17 órakor játszik hazai pályán a Honvéd ellen.A meccsdömping oka egyébként az, hogy az OB I-es bajnokságban a nőknél és a férfiaknál is dupla fordulót rendeznek, azaz a Hungerit mellett a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetemre, a Metalcom-Szentesre és a ContiTech Szeged Diapolóra is izgalmas hét vár. Hazai rangadókat is rendeznek: a Metalcom a bajnoki címvédő Szolnokot fogadja szerdán, a ContiTech a Debrecent látja vendégül szombaton. A szegedi együttes idegenbeli összecsapása is kiemelten fontos: holnap a Vasashoz utaznak, erről a helyszínről számolunk be.

Szintén dupla forduló vár a Naturtex-SZTE-Szedeákra: a férfi kosárlabda NB I A csoportjában szerdán Kecskemétre utaznak, vasárnap a Zalaegerszeget látják vendégül. Mindkét összecsapás nyerhető, ám egyik sem lesz könnyű. Marko Bolticsék ezzel hangolnak a magyar kupa jövő heti nyolcas döntőjére.A világbajnokság és a hosszabb téli szünet után újra pályára lép a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata is: Juan Carlos Pastor együttese a bajnokságban szerepel, szombaton 18 órától látja vendégül a Mezőkövesdet. A sereghajtó elleni összecsapás egyben már készülődés a Bajnokok Ligájára, ahol jövő héten csütörtökön Bresztben lép pályára az együttes.Az Alabárdos-Szegedi TE is játszik a férfi tekecsapat extraligában, Kiss Norberték esélyesként látogatnak majd az Ajkához szombaton.