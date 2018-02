Nagy a tét Szentesen a zárófordulóban

Idegenben a női csapatok

A női vízilabda OB I alapszakaszának utolsó előtti fordulójában a Csongrád megyei csapatok idegenben ugranak vízbe. Nehéz mérkőzés vár a Hungerit-Szentesi VK-ra és az SZTE Taylor&Nash gárdájára. Előbbi a második helyen álló Dunaújvárossal játszik ma 19 órától, míg utóbbi 20.15-től a Népligetben a negyedik Ferencvárossal találkozik. A Hungerit az ötödik, a Szeged a hatodik helyről várja a kört, az utolsóban pedig éppen egymással csapnak majd össze megyei derbin március 3-án a megyeszékhelyen.

Este ugyanis zárul az OB I-es bajnokság alapszakasza, 19 órától pedig Somogyi Balázsék azt a Tatabányát fogadják, amelyet nemcsak az első körben, de a középszakaszban is meg kellene előzniük, hogy nyugodtan elérhessék kitűzött céljukat, a 12. helyet – ezzel a pozícióval biztos nem kellene osztályozót játszani a bennmaradásért.Ehhez négy együttest kell megelőzniük a teljes mezőnyből, az alapszakasz pontszámai alapján – amelyeket mind visznek tovább magukkal a felek a középszakaszba – pedig a Szombathely, az UVSE és a ContiTech Szeged megelőzése papírformának tűnik. A Tatabánya viszont más, ez a csapat ugyanis még a nála egyértelműen jobb együtteseket is meg tudta olykor szorongatni – ikszelt a Pécs ellen, csak egy góllal kapott ki a Honvédtól –, és most 10 ponttal áll a 12 pontos Metalcom mögött.– A Tatabánya későbbi teljesítménye miatt fel is értékelődött az ellene aratott idegenbeli győzelmünk, illetve pont ezért kellene itthon is nyernünk, különben az alapszakasz utolsó fordulójában megelőznek minket – mondta a szentesiek szakvezetője, aki hosszú távon is csak a mai ellenfélre koncentrál, de megjegyezzük: ha ma nyer a Szentes, akkor az is előfordulhat, hogy a középszakaszban négy együttes (Vasas/Debrecen, Kaposvár, Pécs, Szentes) egy ponton belül lesz a középszakasz rajtján, ami szép lehetőségekkel kecsegtet.Visszatérve a szentesi mérkőzésre: a nézőkre nagy szükség lesz, ugyanis egyenlő felek kemény küzdelmére lehet számítani. – Állóháborúra számítok, hiszen két statikus csapat összecsapása lesz, a fizikai csata dominál majd. Az egy-egy elleni harcok így el is dönthetik a rangadót, de a jó kapusteljesítményre is szükség lesz a győzelemhez – véli Pellei Csaba A ContiTech Szeged 18.30- tól fogadja a Miskolcot az újszegedi sportuszodában, ahol az Európa-kupában elődöntőig menetelő ellenféllel szemben a tisztes helytállás lehet a célja.