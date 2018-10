Nagy győzelmet aratott a Szedeák Kaposváron

Első idegenbeli meccsét játszotta szombaton a Naturtex-SZTE-Szedeák: Andjelko Mandics együttese remekül kezdte a találkozót, és már az első negyedben öt hármast dobott - mint később kiderült, hasonló mederben folytatták a szegediek. Főleg Tyrell Green volt elemében, a kanadai légiós úgy tűnik, nem hiába mondta az egyik heti edzésen a klub másodedzője, Kiss Zsolt, hogy jó keze van. Tizenhét pont is volt a Szedeák előnye, viszont a harmadik negyedben rákapcsolt a Kaposvár - a hazaiak öt pontra jöttek vissza, de Juhos kettesével megnyugodhatott a Naturtex, majd jött egy újabb Green-tripla az utolsó negyed elején. A záró etapban ismét robbantott a Szedeák, és visszatornázta a tíz pont fölötti különbséget, sőt, Greenben még volt egy hármas, végül hét trojkával zárt a kanadai. Nenad Sulovics is remekül játszott, és közel állt a tripla-duplához (14 pont, 10 lepattanó, 8 gólpassz) a meccset tüszős mandulagyulladással végigjátszó irányító, Marko Boltics pedig minden dicséretet megérdemel, hiszen ilyen körülmények között is 14 pontot és nyolc gólpasszt jegyzett.



Kaposvári KK – Naturtex-SZTE-Szedeák 63–82 (21–27, 13–22, 18–10, 11–23)

Kaposvár, vezette: Földházi T., Balog Gy., Győrfy R. (Páli K.)

Kaposvár: Johnson 16/3, Lilov 11/6, McCray 9, HENDLEIN 11/3, Spica 6. Csere: Baki 3/3, Halász 3/3, Harazin -, Markovics 4. Vezetőedző: Fekete Ádám.

Szedeák: BOLTICS 14/3, Davis 8/6, Wirth 3/3, Juhos 11/3, SULOVICS 14/3. Csere: GREEN 27/21, Vágvölgyi 5/3. Vezetőedző: Andjelko Mandics.



Fekete Ádám: - Gratulálok a Szegednek! Elnézést kérünk a szurkolóinktól, az első félidőben kilencből egyetlen játékosnak volt személyi hibája, hiányzott az az agresszivitás, amivel elkerülhettük volna, hogy 14 hárompontost kapjunk. Demoralizáló triplákat kaptunk, bár Marko Spica fájdalomcsillapítókkal játszott. Meg kell találnunk azt a ritmust, amivel meccseket nyerhetünk.



Andjelko Mandics: - Gratulálok mindkét csapatnak, jó meccset játszottak! Sikerült véghezvinni, amit elterveztünk, 63 pontot kaptunk, türelmesen játszottunk támadásban. Ez a csapat védekezésből tud kiindulni, úgy érzem, jó úton járunk. Tartalékosan készültünk szinte egész nyáron. Külön örülök, hogy megnyertük a lepattanócsatát, mert ebben ellenfelünk nagyon erős.



Darrell Davis: - Nagyon kemény csapat a Kaposvár, de a mai jó védekezésünkkel nyerni tudtunk.