Nagy István a forduló gólvadásza

A nyolcadik Csanytelek fogadta a második Csengelét a megyei II. osztályban: fix kettes, gondolhatták sokan, hiszen a vendégek kiváló formát mutatva követik a listavezető Makó II.-t a tabellán. Ehhez képest meglepetésre a hazaiak 3–1-re nyertek, köszönhetően Nagy István duplájának.– Nem mi voltunk az esélyesek, de agilisan kezdtünk: már az első negyedórában volt egy ziccerem, és egy büntetőt is kihagytam sajnos – kezdte Nagy. – Bár a csengelei kapus kiválóan védett, Kósa Dani góljával megszereztük a vezetést, majd a második félidő elején kétszer is betaláltam. Az első gólom egy bal oldali beadás után született, hat méterről lőttem ki a kapu jobb oldalát. A második egy kiugratás után jött össze, eltoltam a kapus mellett a labdát, amit aztán begurítottam.A 27 éves támadó négy éve kezdte a nagyüzemi gólgyártást: másfél szezon kihagyása után 2013 nyarától 82 meccsen 103 gólt szerzett a Csongrád és a Csanytelek mezében a megyeegy alatti osztályokban.– A kihagyásom után a csongrádi edző, Dósa-Rácz Pál hívott a megyeháromba, hogy tudnék segíteni, szerencsére sikerült. A nyáron meggyőztek a csanytelekiek, és bár itt is megy a góllövés, nem ez a fontos: a lényeg, hogy minél többször nyerjünk – tette hozzá.