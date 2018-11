Nagy Péter már a vb helyszínén

Fotók: Nagy Péter Facebook-oldala

Az Európa- bajnoki bronzérmes sportoló zökkenőmentes utat követően átmozgató tréninget tartott. Olimpikonunk a szállással, az étkezéssel, a versenyhelyszínnel és az edzéslehetőségekkel is teljesen elégedett. „Volt egy kis vonatozásunk az olimpiai falu körül. Pazar épületek, csarnokok, sportpályák, szökőkutak és parkok vannak mindenhol, minden új, tiszta, mintha most adták volna át őket" – számolt be Facebook-oldalán hazánk legerősebb embere, aki szombaton versenyez majd az év legfontosabb viadalán.