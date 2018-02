Nagyon közel voltak a bronzhoz Kónyáék

VERSENYKOMMENT

Szabó Krisztián, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzője

– Először is gratulálok a lányoknak, fantasztikus dolgot vittek véghez! Természetesen felmerül az emberben, hogy lehetett volna ebből bronzérem is, ha a dél-koreaiakat is kizárják, erre ugyanis volt sansz. Az ő esetük elég kérdéses volt, mert ugyan a leváltott versenyzőjük esése egyértelműen akadályozta a mögötte haladót – ami alapján volt is már példa hasonló esetben kizárásra –, de itt a szándékosságot kereshették a bírák, amit viszont a felvételek alapján nem is lehetett feltételezni, egyszerű botlásnak tűnt. A magyar lányokra visszatérve: minden váltásuk hibátlan volt, és olyan tempót tartottak, amire a világon kevesen képesek, mindezt ráadásul úgy, hogy a közeli váltások miatt újra és újra megtorpantak egy kicsit, és így kellett felgyorsulniuk.

Fantasztikus sikert ért el a magyar női rövidpályás gyorskorcsolyaváltó a pjongcsangi téli olimpián, hiszen az ötödik hely volt a célkitűzés, ehhez képest hazánk legjobbjai úgy lettek negyedikek, hogy az addigi világcsúcsidőnél is jobb eredménnyel zártak, ahol mindössze kicsit több mint 1 tizedmásodperccel maradtak le a B döntő első helyétől, és mint utólag kiderült, a bronz- éremről is. A futamgyőztes hollandok az A finálé után örülhettek a medálnak, mi- után a zsűri szabálytalanság miatt kizárta a kínai és a kanadai négyest is. Így hatodik helyett negyedik helyen végzett a magyar kvartett, amelynek fele szegedi volt, hiszen Jászapáti Petra mellett Kónya Zsófia is helyet kapott a váltóban.A Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzői nagyot néztek a B döntő végén – Jászapáti úgy fogalmazott, hogy majd kiesett a szeme –, ugyanis az eredményjelzőn ezt az időeredményt látták a Magyarország felirat mellett: 4:03.603 perc. Ez azt jelentette, hogy az eddig Dél-Korea által tartott világcsúcson belül teljesítettek, de az új rekordot a bronzérmes hollandok tartják. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a magyarok a második legjobb idővel lettek negyedikek.A váltónál befejező emberként korcsolyázó Jászapátinak nagyon szurkoltunk az utolsó körben, hátha sikerül valahogy megelőznie holland riválisát, és utólag végképp sajnáltuk, hogy nem jött össze, hiszen a bronzérem sorsa dőlt el ekkor. Ahogy Keszler Andrea is mondta: ezt nem úgy kell felfogni, hogy lecsúsztak az éremről, hanem két hellyel előre tudtak lépni, és – ahogy Kónya nyilatkozta – egy gyönyörű helyezést értek el.Csongrád megyei szemszögből a teljes keddi jegyzőkönyvhöz még hozzátartozik: Jászapáti Petra az 1000 méteres egyéni táv selejtezőjében is indult, futamában negyedik lett, így kiesett, és ezzel mindkét szegedi számára véget ért az olimpia. Jászapáti a váltó mellett egyéniben is pontot szerzett, hiszen szombaton 1500 méteren a 6. helyen végzett. Szép volt, lányok!