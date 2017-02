Nagyot küzdöttek, de marad a bronzmeccs: Naturtex-SZTE-Szedeák-Szolnok 58-71

A Zsíros Tibor férfi kosárlabda magyar kupa menetrendje,

negyeddöntők:

Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs 81–74 (18–21, 15–16, 19–11, 29–26)

Szolnok–Kaposvár 93–79 (23–18, 21–17, 21–26, 13–17, 15–1) – hosszabbítás után

Zalaegerszeg–Alba Fehérvár 73–98 (23–22, 10–22, 23–31, 17–23)

Falco–Körmend 66–83 (8–17, 16–21, 21–19, 21–26)



Elődöntők:

Szedeák–Szolnok 58 – 71 (18 – 27, 9 – 24, 22 – 5, 9 – 15)

19: Alba Fehérvár–Körmend



Szombat,

bronzmeccs, 17.30: Szedeák–

döntő, 20: Szolnok–

A Zsíros Tibor férfi kosárlabda magyar kupa menetrendje,

negyeddöntők:

Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs 81–74 (18–21, 15–16, 19–11, 29–26)

Szolnok–Kaposvár 93–79 (23–18, 21–17, 21–26, 13–17, 15–1) – hosszabbítás után

Zalaegerszeg–Alba Fehérvár 73–98 (23–22, 10–22, 23–31, 17–23)

Falco–Körmend 66–83 (8–17, 16–21, 21–19, 21–26)



Elődöntők, péntek,

16.30: Szedeák–Szolnok

19: Alba Fehérvár–Körmend

Szombat,

17.30: bronzmérkőzés

20: döntő

Férfi kosárlabda magyar kupa, nyolcas döntő, elődöntő. Győr, 500 néző. Vezette: Pálla, Papp, Tőzsér.: Boltics 6, Lilov 14/9, CSIRICS 17/3, Juhos 5/3, SULOVICS 16.: Wirth.: Nikola Lazics.: Wittmann 6/6, VOJVODA 20/9, Barnies 7, EILINGSFELD 12/3, Andric 9.: Popovics 6/3, Boriszov 5/3, Tóth Á. 6, Csák.: Kmézics Zorán.: Wittmann (34.), Andric (40.), Boltics (40.).: Tóth Á. (23.).– A két félidőben két különböző meccset játszottunk. Rosszul kezdtünk, védekezésben nem voltunk elég agresszívak, ám a harmadik negyedben aztán csak öt pontot engedélyeztünk az Olajnak. Az utóbbi tíz év legeredményesebb magyar csapata ellen játszottunk szoros meccset, amit megérdemelten nyert meg ellenfelünk.– Tudtuk, hogy a Szolnok jobb csapat, ezért nyomás nélkül játszhattunk. Hullámhegyeink és hullámvölgyeink is voltak, de ahhoz képest, hogy ennyi sérültünk volt, egész jó meccset játszottunk.A statisztika.Andric kipontozódott. Barnies és Boltics kap technikait, a vége kicsit paprikás lesz. 58-71, marad a bronzmeccs a Szedeáknak.minden elismerést megérdemel a hat emberrel küzdő szegedi csapat, ám nem fog fináléba jutni. Barnies kosarával 57-71.Vojvoda, hármas 57-69.bedobja a ziccert 55-66.is megoldja szépen 57-66.jó a szegedi védekezés most.Lilov hagy ki egy ziccert, ez nem az ő meccse. Andric viszont betalált 53-66.Andric 51-64. Wittmann kipontozódott.duplájával 53-64.Vojvoda újból, Lazics időt kér 51-62-nél. Csirics hármasa nem jó.befordul, bedobja 51-58. Vojvoda megint 51-60.rossz a szolnoki dobás. Wittmann és Andric is négy faulttal játszol az Olajnál. Vojvoda büntetői 49-58.hármasa, remek! 47-56, tíz ponton belül a Szeged. Sulovics varázsolja be a labdt Bolticsnak, 49-56 a nengyed vége. 22-5-re nyerte ezt a tíz percet a Szedeák!Wittmann ellépte, a labda a Szedeáké. Dumál a szolnoki irányító, technikait is kap.bevágja 44-54-nél a Szeged támad. Popovics egyik büntetője ment be 44-55. Andric is csak egyet 44-56.középtávoli, ez is bent 42-54. Tizenhat alkalommal faultolt eddig a Szolnok, tízszer Sulovics ellen szabálytalankodtak. Sulovics büntetőzik, egy megy be 43-54.Sulovics hármasa rövid.viszont betalál közelről 40-54.ez jó:hármasa behullik 38-54. Szegedi labdaszerzés, szolnoki időkérés. Juhos esik rosszul, a bokáját fájlalja.Csirics faultol támadásban, majd összehoz egy technikait is.teszi fel szépen 35-53.forog szépen, a dobása is jó, 31-53. Leérkezés után Tóth könyökkel érkezik a vállára, az egyik játékvezető technikait, a másik egyből kiállítást jelez, utóbbinak lesz igaza. Tóth számára véget ért a meccs, és így holnap sem játszhat majd.büntetői is bent 33-53.: épp megszólal a duda, amikor Boriszov dobása behullik 29-53.jöhet a folytatás.duplája bent 29-51.Íme a félidei statisztika!Boriszov triiplája behullik, 27-51 a negyed vége.büntetői 27-48.Eilingsfeld kosara után húsz pont a különbség 23-43.25-43. Popovics, tripla 25-46. Eilingsfeld 25-48.labdaszerzés utén viszi végig 23-39.Eilingsfeld 21-39. Borzasztóan dominál eddig az Olaj.Wirth ellen szabálytalankodnak egy labdaszerzés után.Barnies büntetője is bent 21-37.Tóth, majd Barnies 21-36. Szegedi időkérés.és Wittmann is dobott egy triplát 21-32.Tóth kosara jó 18-29.Tóth Ádám pörög a palánk alatt, majd befejezi az akciót 17-24.egyik büntetője jó 18-24. Eilingsfeld kosarával 18-27 az első negyed vége.Vojvoda, ez is hármas 15-22. Boltics dobása kettőt ér 17-22.büntetői jók 15-19. Juhos viszont kihagyja mindkettőt.Csirics hármasa lejön, Wittmanné nem 13-19.Popovics is betalál 13-14. Andric kosara után a Szedeák is időt kért 13-16. Egy kis érdekesség: a két csapat költségvetése közötti különbség körülbelül félmilliárd forint lehet ebben a szezonban. Ez eddig a pályán nem látszik.Vojvoda 13-10. Megint ő, úgy látszik, rendben van a háta 13-12.! Eladott egy cselt, és faulttal együtt is befejezte. Jó a büntető is 10-8.triplája is remek, szolnoki időkérés 13-8-nál.középtávoli, hibátlan 7-5. Eilingsfeld, tripla 7-8.most is beszór egy hármast, ez tegnap nagyon ment neki 5-3. Andric egyenlít 5-5.elkezdtük. Vojvoda hármasárafelel 2-3.most mutatják be a szegedieket, mindjárt kezdünk! Hajrá, Szedeák!a szegedi keret: 1 Mike, 3 Vágvölgyi, 4 Bán, 5 Boltics, 8 Juhos, 9 Csirics, 10 Révész, 11 Lilov, 13 Wirth, 17 Sulovics.érkeznek a csapatok, kezdődik a bemelegítés. Ahogy jeleztük, a Szedeákban ott van a sérült Bán Tibor, bemelegít, aztán kiderül, tud-e játszani.a hírek szerint nincs tökéletes állapotban a Szolnok egyik legjobbja, Vojvoda Dávid, akinek tegnap injekciózni kellett a gerincét. A magyar válogatott kiválósága ennek ellenére valószínűleg játszik az elődöntőben. Nem lesz viszont ott a csapatban az a Nikola Pavlicsevics, akit kiállítottak az Olaj tegnapi meccsén.megérkezett az Audi Arénába a Szedeák, egyszerre indult a csapat a szállodából az ellenfél Szolnokkal. Itt jelenleg Hepp-kupa-meccset rendeznek, a második számú magyar kupasorozatban a Vasas Akadémia és az OSE Lions játszik az elődöntőben, Az oroszlányiaknál ott van a keretben az egykori szedeákos Varga Dániel, akit a Vásárhelyi Kosársuliból igazoltak le.ahogy Marko Boltics mondta a Szolnok elleni meccsről: "Miért is ne!?"megebédelt a csapat, amely egy csendespihenő után, 14.45-kor indul majd el a csarnokba. A Szolnok elleni meccs 16.30-kor kezdődik. Érdekesség, hogy mivel minden együttes ugyanabban a szállodában van elszállásolva, a szegediek tegnap együtt vacsoráztak, ma pedig együtt ebédeltek a rivális Olajjal.Bán Tibor combhajlítóizma megsérült a Pécs elleni meccs hajrájában. A szegedi játékos ma délelőtt segítséget kapott, a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának világszínvonalú rehabilitációs részlegén kezelték. Ennek ellenére kicsi az esélye, hogy játszik az elődöntőben, ám a bemelegítést biztosan elkezdi a társakkal.jó reggelt kívánunk mindenkinek! A csapatnak két órája volt ébresztője, azóta a reggelin is túl vannak, és videózással készülnek a Szolnok ellen. A tegnapi Szolnok-Kaposvár negyeddöntő felvételét hajnal kettőig elemezte Nikola Lazics, Milenko Topics és Simándi Árpád, szóval alaposan felkészültek a legértékesebb magyar csapat ellen.