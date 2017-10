Nagyot küzdöttek! Naturtex-SZTE-Szedeák-Sopron 77-67

Molnár András (középen) pontosan tudja, mire képes egykori csapattársa, Andrija Csirics (balra).

Fotó: bb1.hu

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Földházi, Jakab, Hervay.Boltics 6, Fortune 14/6, Csirics 11/3, JUHOS 21, SULOVICS 17.: Kovács Á. 5, Révész 1, WIRTH 2.: Andjelko Mandics.Duvnjak 9/3, Autrey 12/3, Dénes, ZAGORAC 26/9, Watkins 9.: Greene 5, Takács 6, Mészáros M., Bagó.: Váradi Kornél.Watkins (35.).- Fontos volt ez a siker, hála Istennek nyertünk. Féltem a meccstől, mert három vereségünk volt sorozatban, annak ellenére, hogy jól játszottunk. Bár végül tíz ponttal győztünk, valójában egy-két fontos labda döntött. A támadójátékunkban bőven akadt hiba, egyénieskedtünk, de csapatként működve ki tudtuk ezt javítani. Nem szoktam kiemelni játékosokat, de Juhos Levi extra teljesítményt nyújtott.- Nehéz meccs volt, de erre is számítottunk. Éreztük a héten, hogy ezen a találkozón komoly esélyünk lesz a sikerre, örülök, hogy kihasználtuk ezt. Egyik csapat sem játszott jól, de higgadtan játszva végül mi kerekedtünk felül. Köszönjük a közönségnek a szurkolást, ma is sokat segítettek.Zagorac kosarával megint egyenlő 58-58. Duvnjakra fújnak támadóhibát. Fortune hármasa lejön, de a lepattanóbólbetalál 60-58. Most már hátul: jön egy nagy Juhos-blokk! Rohanunk,a ziccer, bedobja 62-58. Greene pontjaival 62-61. Izgalmas lesz a végjáték. Bolticsra befújják a negyedik faultot, leül pihenni. Juhos is megkapja a negyedik faultot. Watkins büntetői bent 62-63. Watkins kipontozódik a 35. percben.kosara jó, volt egy fault is, majd technikait fújnak Váradi Kornél soproni edzőre.két büntetője bent 66-63. Labda nálunk.egyedül marad, bedobja, soproni időkérés 68-63.kosara a támadóidő legvégén érkezik, remek 70-63. Zagorac 70-64.befordul, nem hibázik 72-64. Greene 72-66., 75-66. 1.43 a hátra lévő idő. Soproni időkérés. Juhos kiosztja a harmadik blokkját is! Megvan a meccs.kosarával 77-66. Vastaps a nézőtéren. Zagorac büntetőjét nem bánjuk 77-67. Ez a vége!Soproni kosárral kezdődik a harmadik negyed 42-43.büntetői után billen a libikóka, ismét mi vezetünk 44-43. Lejön Csirics hármasa. Autrey kosarával 44-45.betör, egyedül oldja meg 46-45. Juhos oszt ki egy nagy blokkot. "Bravó, Levi!" - szól a lelátóról egy hang. A dudaszó pillanatában dob triplát a Sopron 46-48.büntetői bemennek 48-48., remek kosár, faulttal együtt. Bent a büntető 51-48. Labdaszerzés utántalál be 53-48. Öt pont a hazai előny, időt kér a Sopron. Zagorac, a szlovén Európa-bajnok 53-50.55-50. Zagorac megint, majd Takács 55-54. Watkins egykezes zsákolása igencsak szép volt 55-56.faultolják. Egy büntető bent 56-56.ziccerével zárul a negyed 58-56.A válogatottba is meghívottduplájával indul a játékrész 21-15. Megint ő 23-17. Labdaszerzés, indulunk,a befejező. Szerencsére megint jó meccse van az amerikainak 25-17. Csiricsnek ütnek oda, önlik a vér az orrából. Be is megy az öltözőbe ápolásra. Ennek ellenére a Sopron dobhat büntetőket. Kovács Ádám jött be a szerb helyett. Juhos harcol ki faultot. Sulovics helyén Révész a pályán. Közben a játékvezetők videóznak. Visszafújják a szabálytalanságot, a Soproné a labda. Csirics újra a kispadon, jegelik az orrát. Hatalmas mázlitriplát dobnak a vendégek 25-21.válaszolt erre egy kosárral 27-23.nem ront a büntetővonalról 29-23. Watkins beüti a harmadik faultját, le is cserélik.megint 30-23. Zagorac fordult be szépen, a negyed felénél 30-27. Szegedi időkérés. 30-29 már. Szegedi támadás, lejár az idő, nem dobunk rá.spéci zsákolásával 32-29. Zagorac hármasa egyenlítést jelent 32-32. Duvnjak kosarával vezetnek 32-34. Csirics védekezik remekül Greene-n. Zagorac 32-36. Visszaesett a hazai csapat játéka, sok a hiba sajnos. Zagorac megint 32-38. Fontos kosár:a szerzője! 36-38. Dobhat egy büntetőt is, az lejön, de visszateszi a szerb 38-38. Zagorac hármasa 38-41.büntetője bent, a második is 40-41. Parádé! Volt még öt másodperce a Sopronnak, támadhattak, delabdát szerzett, rádobta, faultolták. Három büntető jöhet. Kettő ment be 42-41.kosarával vezet a Szeged 2-0. Egy sportszerűtlen utánbüntetői bent.megint megoldja, remek kezdés 6-0. Tripla!vágta be 9-0.annyira egyedül maradt, hogy ő is meglepődött, kosara után időt kérnek a vendégek 11-3. Megint, megint hármas, parádé eddig 14-3. Nagy passz utána Watkins talál be 14-5. Megint az exszegedi Watkins centerből 14-7. Újabb hármas,dobta 17-7.ismét, három perccel a negyed vége előtt 19-12. Bolticsra fújnak kissé szigorúan sportszerűtlent. Boltics eladja a labdát, de Sulovics kisegíti, és visszaszerzi egy vetődéssel. Az Európa-bajnok Zagorac ront triplát. Csirics hármasa szinte bentről perdül ki. 19-15-tel ér véget a negyed.köszöntünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból, kezdődik a meccs!Szedeák–Sopron bajnokit rendeznek ma 18 órától a férfi kosárlabda NB I A csoportjában az újszegedi sportcsarnokban. Egész biztos, hogy kevesen ismerik jobban a két csapatot Molnár Andrásnál, aki jelenleg az újonc DEAC-ban szerepel, de szegedi nevelés, 2003-ig, majd 2014 és 2016 között játszott a Naturtexben, 2009 és 2014 között pedig a soproniakat erősítette, akikkel bajnoki bronzérmes lett.– A Szegeddel már játszottunk a nyitófordulóban, az idei Sopront viszont csak tévén láttam – mondta megkeresésünkre az egykori válogatott bedobó. – Szerintem a Szedeák nyer, egységesebb játékot mutatnak eddig, míg a Sopronon látszik, hogy nincs még összeszokva a keret. Bár az azért jelent valamit, hogy egy Európa-bajnok is játszik náluk – utalt a szlovénekkel szeptemberben a kontinens csúcsára jutó Sasa Zagoracra. Hozzátette: a Szeged a Szolnok elleni meccsen bizonyította, bárkit le tud győzni, ez még akkor is igaz, ha az Olaj ellen végül egy ponttal alulmaradtak hazai pályán.

Tegnap már jeleztük, hogy az egész bajnokságban Andrija Csiricsnek van a legjobb pontátlaga, 20,25 meccsenként – annak ellenére, hogy a szegedi csapatkapitány két hónap múlva már 37 éves lesz. Még „erősebb" adat, hogy Csirics 36,5 percet átlagol, a Szolnok ellen például egyetlen másodperc pihenőt sem kapott.– Engem ezek az adatok nem lepnek meg, Csiro egyszerűen évről évre fiatalodik – mondta nevetve Molnár. – Brutális a fizikuma, emellett olyan játéktudása van, amilyennel kevesen rendelkeznek az A csoportban. Magamon is érzem: ahogy idősebb lesz valaki, sokkal jobban tudja, mi kell neki a pályán és a pályán kívül is a maximum eléréséhez. Látszik rajta, hogy vigyáz a testére, tudatosan él,a pihenésre és a nyújtásra is fordít időt és energiát.A 34 éves Molnár sem panaszkodhat a szezonjára, alapember az újonc DEAC-ban, 11 pontos meccsátlaggal. Öt bajnokin háromszor nyertek, ezzel talán a saját szurkolóikat is meglepték.– Nekünk minden meccs ajándék az élvonalban, éppen ezért élvezzük a játékot. Nincs rajtunk teher, ami magabiztosságot ad. A sikerektől kicsit felbátorodtunk, de tudjuk, hogy messze még a bajnokság vége. A kezdés mindenesetre biztató – tette hozzá a bedobó.Amit még a ma 18 órakor kezdődő Szedeák–Sopron találkozóról tudni kell: a tizenegyedik helyen álló vendégeknél játszik az az amerikai Ryan Watkins, aki néhány meccs erejéig szintén megfordult Szegeden.