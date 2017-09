Nantes-ban kezd a MOL-Pick Szeged

Az izlandi Stefán Rafn Sigurmannsson első szegedi BL-meccsét játssza a Nantes ellen. Fotó: Frank Yvette

Futással, kondival kezdődött a hétfő délelőtt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata számára. A hétvégére pihenőt kapott a keret, így mindenki felfrissülve érkezett a tréningre. Hosszú idő után tudott ennyit kikapcsolódni a társaság, utoljára a szerbiai edzőtábort követően volt erre lehetőség.Amit a szurkolók leginkább várnak, az vasárnap megkezdődik, elstartol a VELUX EHF Bajnokok Ligája-szezon. Az első meccset idegenben, Franciaországban, a Nantes otthonában vívja a Pastor- csapat. Érdekesség, hogy a gallok ellen csak az EHF-kupában találkozott eddig, a BL-ben ez lesz a premier.Szombaton kel útra a magyar együttes. Mario Sostaric már rendbe jött, Zubai Szabolcs hasfalhúzódása is szépen gyógyul.

Szurkolói busz Zágrábba



Ginál János és csapata szurkolói buszt indít Zágrábba, a PPD Zagreb–MOL-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Szeptember 23-án Szegedről indul a szurkolói csapat, amely a meccsnézés mellett kirándulásokon is részt vehet, majd este együtt drukkolhat a szegedi együttesnek. Az első napon a horvát fővárossal, míg másnap Dakovóval és Eszékkel ismerkedhetnek meg. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet Ginál Jánosnál: 30/555-0981.

A héten nem játszik magyar bajnokit a Szeged, így csak a nemzetközi bemutatkozásra kell koncentrálnia.Az első idei BL-meccsről a delmagyar.hu Útinapló formájában számol be – szöveges online tudósítás is szerepel benne. Internetes oldalunk jubilál, hiszen 10 éve jelentkeztünk először a Pick nemzetközi meccseiről ilyen formában, és ezt a hagyományt a 2017– 2018-as idényben is folytatjuk, ott leszünk Franciaországban.Balatonfüred– Budakalász 30–26, Vác–Gyöngyös 24–25, Eger Eszterházy– Orosháza 27–25, Komló–Dabas 25–26, Telekom Veszprém– Csurgó 31–15.