Napok óta nem változik a sorrend a BB Mentor-kupán - Megfagyott a tabella

Így áll az élboly

16. BB Mentor-kupa nemzetközi férfi egyéni teke-világranglistaverseny, Szeged, a legjobb 16 mezőnye: 1. Zavarkó Vilmos (Podbrezova) 696, 2. Zapletán Zsombor (Répcelak) 649, 3. Kiss Tamás (KK Neumarkt) 648, 4. Kiss Norbert (Alabárdos-Szegedi TE) 643, 5. Erik Kuna (Podbrezova) 642, 6. Karsai László (Alabárdos-Szegedi TE) 635, 7. Veres Zsolt (Alabárdos-Szegedi TE) 630, 8. Bystric Vadovic (Podbrezova) 618, 9. Somodi Károly (Szolnok) 617, 10. Martin Kozak (Podbrezova) 614 (tarolás: 224), 11. Fehér Zoltán (Zalaegerszeg) 614 (218), 12. Milan Jovetics (Partizan Beograd) 608 (227), 13. Márton János (Alabárdos-Szegedi TE) 608 (223), 14. Kakuk Levente (Répcelak) 607 (234), 15. Milan Tomka (Podbrezova) 607 (208), 16. Jovan Csalics (Alabárdos-Szegedi TE) 605 fával.

– 578. Jólesett! – a pécsi Sáska Gyula ezt a megjegyzést tette közzé az egyik ismert közösségi oldalon, megspékelve egy mosolygós hangulatjellel. Ez a reakció is pontosan jelzi, sokaknak nem elsősorban a végső helyezés számít a 16. BB Mentor-kupa nemzetközi A kategóriás férfi egyéni teke-világranglistaversenyen. Sokkal inkább a részvétel és a saját korlátok átlépése. És ha ehhez még társul egy jó eredmény is, akkor elérte a célját a sportolás.Nyilván a pécsi tekés is azért tett meg oda és vissza nagyjából 400 kilométert, mert szeret nyerni, jól teljesíteni, de elnézve a torna állását, bizony megállapítható: a legjobb 16 közé nagyon nehéz lesz bekerülni. Mint minden évben, ezúttal is van egy lélektani határ, amely fölött már jó az esély a nyolcaddöntős szereplésre, alatta pedig még lehet izgulni, hogy vajon a hátralévő játékosok képesek lesznek-e túldobni. Ez a vonal most a 630 fa lehet, amellyel az Alabárdos-Szegedi TE játékosa, Veres Zsolt a hetedik helyen áll.Ki lehet még az, aki beleszólhat ebbe a sorrendbe? A selejtező utolsó két napján, ma és holnap még közel 90 versenyző kerül sorra. Olyanok vannak hátra többek között, mint Igor Kovacsics, Ernyesi Róbert (mindketten Szegedről igazoltak az előző nyáron az olasz Neumarkthoz), a címvédő Bárány Csongor, Budai Ádám, Danóczy Richárd (mindkettő Győr), illetve a Szegedből Szél Tibor, Ernyesi Norbert és Fehér Béla. A helyzet fokozódik, a meglepetésfaktor pedig egyáltalán nincs kizárva.Az esemény ma 10, holnap 7.30-kor folytatódik a selejtezőkkel.