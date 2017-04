Naturtex-SZTE-Szedeák-Kecskemét (félidő) 36-36

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Hegedüs, Gorka, Gál.: Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Filipovics, Bán, Révész.: Nikola Lazics.Djukanovics, Pongó Má., Pongó Ma., Ivosev, Karahodzsics.: Djeraszimovics, Hegedűs, Mészáros.: Forray Gábor.elképesztő dobással kezdett: tripla közben kiharcolt egy büntetőt is, így négy pontot hozott az akcióból 18-17. Hegedűs triplájárafelelt 21-20.kosárral szállt be 23-22. Wirth Ádám egyébként beteg, így nem nevezték a meccs keretébe. Megint, majd Karahodzsics talált be 25-26. Gyönyörű kecskeméti akciót fejezett be Pongó Máté 25-29., Karahodzsics,a kosarak sorrendje 29-31. Nem adnak meg egy szegedi triplát, a játékvezetők szerint kilépett a szegedi játékos. Lazics ott állt, másképp látta, ezért elég vehemensen reklamált a játékvezetőknél. Technikait kapott érte. Jött a nemes bosszú: Boltics parádés szólója utánfejezte be az akciót 31-31. A büntetője nem volt jó. Ivosev kettő plusz egyes akciójával lett 31-34 három perccel a félidő előtt.triplája egyenlítést jelentett 34-34.büntetőjével szerezte meg a vezetést Szedeák 35-34. Djeraszimovics 35-36., büntető 36-36. Félidő.A Szedeák a szokásos kezdőötössel (Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics) állt fel. Pongó Martin kosarával indult a meccs, majd Pongó Máté talált be 0-4.közelije bement, ám ezután Sulovicsot blokkolták 2-4. A harmadik perc végén isméttalált be egy egyéni akció után 4-4. Djukanovics közelije és büntetője is bement 4-7.faultolták, be is dobta mindkettőt az ötödik perc végén 6-7. Boltics osztott ki egy hatalmas blokkot, de befújták faultnak. A közönség nem ért ezzel egyet. Karahodzsics két büntetőt dobott be,egyet 7-9. Lilov kosarát nem adták meg lépéshiba miatt. Ivosevre fújtak be egy sportszerűtlen hibát a hetedik perc közepén.bedobta mindkét büntetőt 9-9. A meccset egyébként a helyszínen tekinti meg Sztojan Ivkovics, a magyar férfiválogatott kecskeméti kötődésű szövetségi kapitánya. Sulovics védekezett jól, Djukanovics kilépett a labdával. Bán ugrott be két ember közé, de nem jutott dobásig.büntetői éstriplája is jó volt 14-15. Ivosev labdát szerzett, be is fejezte az akciót, 14-17 lett a negyed vége.zajlik a bemutatás, hamarosan kezdünk! A Szedeák kiváló formában van, ma is kellene a győzelem!

Korábban

Az állás, középszakasz, középház



6. Kaposvár 26 16 10 2072 – 2081 0,81

7. Pécs 27 16 11 2159 – 2125 0,80

8. Szedeák 27 14 13 2149 – 2107 0,76

9. Sopron 27 12 15 2091 – 2042 0,72

10. Kecskemét 27 12 15 2021 – 2097 0,72

Egy győzelem és egy vereség - ez volt a mérlege a férfi kosárlabda NB I A csoportjának alapszakaszában a Naturtex-SZTE-Szedeáknak a Kecskemét ellen. Ma 18 órától az újszegedi sportcsarnokban a középszakasz középházában ismét összecsap a két együttes.A legutóbbi szegedi találkozón a hazaiak 86–77-re győztek, viszont az idegenbeli mérkőzést a Kecskemét 82–61-re nyerte meg. A két gárda közül a Naturtex kezdte jobban a bajnokság második szakaszát, hiszen Sopronban nyert 69–63-ra, a Kecskemét viszont egy ponttal, 71–70-re kikapott Pécsett.A középszakasz második játéknapjának mai másik mérkőzésén a Kaposvár Sopronba látogat, szabadnapos a Pécs. Szombaton újból hazai pályán játszik a Naturtex, ekkor majd 18 órakor a Pécs lesz az ellenfele az újszegedi sportcsarnokban.