Naturtex-SZTE-Szedeák-Kecskemét: szoros lesz, de nyerhető

Bán Tibor,

a Szedeák új igazolása



– December 26-án érkeztem Sopronból Szegedre, és nagyon jól érzem magam a csapatban. Mindenki közvetlen és segítőkész, emellett a város is tetszik. Az edzéseken nagy a hajtás, mindenki keményen dolgozik, igyekszem velük felvenni a lépést. Természetesen győzelmet várok a csapattól a Kecskemét ellen. A szurkolóknak annyit üzennék: igyekszem mindent megtenni, hogy segítsem a csapatot. Szükségünk van minden drukkerre, hiszen rengeteg erőt ad egy játékosnak, ha a közönség mögötte áll.

807 pontot dobott és 794-et kapott a szezonban a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Tíz meccs után mindössze tizenhárom a különbség a két mutató között.A legsimább győzelmet a MAFC ellen aratták, akkor huszonhét ponttal nyertek (94–67), vereségből pedig a nyolcpontos, Körmend elleni volt a legkevésbé szoros (58–66). A Zalaegerszegtől, a Pakstól és a Pécstől héttel, az Alba Fehérvártól öttel, a Vasastól csak néggyel kaptak ki.Mindez jelzi, hogy bármelyik ellenfelét képes megszorítani Nikola Lazics vezetőedző csapata. Ez jó, az viszont közel sem az, hogy ennek ellenére legutóbbi négy meccsükön kikaptak. Ma 18 órától, a Kecskemét ellen lehet javítani, ám vélhetően ez is szoros összecsapás lesz.– Hogy az év végén mi történt, azt őszintén szólva nem tudom, de az biztos, hogy több hibával játszottunk, mint korábban, és rosszul jöttünk ki a végjátékokból – nyilatkozta Révész Ádám, a csapat 21 esztendős centere a bb1.hu-nak.Elmondta: a következő három meccsnek az is a tétje, hogy bekerüljenek a legjobb nyolc közé a tabellán, ha ugyanis az alapszakasz felénél ez sikerülne, most először részt vehetnének a magyar kupa nyolcas döntőjében. Beszélt a 2017-es bajnokikról is.– Nehéz dolgunk lesz, hiszen tavasszal többet játszunk majd idegenben, mégis azt mondom, jó lenne a nyolc között lenni az idény végén, erre pedig minden esélyünk megvan. Támadásban, úgy érzem, jól megy a játék, védekezésben viszont szeretnék fejlődni, és mindent meg is teszek érte, hogy ez sikerüljön – fogalmazott. Hozzátette: a Kecskemét jó formában van, ezért nem számít könnyű összecsapásra.