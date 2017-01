Naturtex-SZTE-Szedeák - Pécs 101-62

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Győrffy Pál, Frányó Péter, Jakab László (Valovics István).BOLTICS 15/3, LILOV 20/12, CSIRICS 12/6, Juhos 11/3, SULOVICS 22/3. Csere: WIRTH 7, Révész 12, Vágvölgyi 2.Nikola Lazic.Nelson 4, Supola 4, Smith 20/6, Budimir 2, Sejfics 2. Csere: Halász 3, Bíró 5, HARAZIN 17, Antoni 5/3, Demeter – , Krnjajski -.Csirke Ferenc.A pécsiek tengerentúli légiósának, Smith-nek a duplájával indul a meccs. Juhos nagyszerű triplájával már a szegedieknél az előny, de megint Smith és PVSK vezetés (3-6). Nem lesz könnyű, annyi szent. Sulovic és Boltic kosaraival 8-6-ra, majd 10-8-ra vezetnek a hazaiak. Boltic zseniális labdacsenése után Wirth lódul meg, bedobja a ziccert, a plusz büntetőt viszont elhibázza, de így is 16-11-re viszünk. Még 2.15 van vissza az első negyedből. Ciricset nem lehet szabadon hagyni, hogy távolról tüzeljen, ki is használja a vendégek figyelmetlenségét, 19-13. Wirthnek ma nagyon megy: ezúttal egy triplával jelentkezik, időt is kér a Pécs, 22-13. Harazin pontjaival kapaszkodik az ellen, de Sulovic egy távolival nyugtatja övéit, ez a negyed vége, 25-17.Ez így nagyon rendben van: Boltic közelijével már tízzel megyünk, 27-17. Mi van itt ma? Lilov is hármas, 30-18. Ez a hatodik sikeres triplánk! Sulovic estében is bevágja, bravúr. Tovább robogunk: Lilov nem unja a hármasokat és Wirth is szorgoskodik, időt kérnek a vendégek 37-20. Már kétszer annyinál járunk, mint a PVSK, Sulovic kosarával 41-20. Ez ma macska-egér játék, Lilov betörése után 45-24. Ciric szerzi az ötvenediket, 50-26. Lilov 15. pontjával 53-26, Suloviccsal párban többet dobtak, mint a teljes pécsi csapat. A félidőben 58-31-re vezetünk, nem lesz itt ma gond.A szakasz ugyan Smith triplájával indul, de utána folytatódik a Szedeák-show: most Sulovic és Boltic a porondmester, 66-34. Hihetetlen, de mezőnyből még csak kilencszer hibáztak a hazaiak, szenzációs a dobóformájuk. Harazin lehetetlen mozdulattal 68-40. Juhos szerzi a hetvenediket, 70-42. Ciric sem akar kimaradni a jóból, 78-47. Óriási a különbség a csapatok között, ez a meccs már zsebben, 82-49.Meg lesz itt a 100, Révész Ádám is nagyon jól száll be. Ráadásul egy roppant pimasz kosarat is bemutat: saját rontott büntetője maga kapja le a lepattanót és dob ziccert, no de hol voltak a pécsiek? 91-53. 40-en közte Boltic büntetői után, 93-53. Üröm az örömben, hogy Juhos megsérül. Boltic duplája után már csak 3 egység hiányzik a százhoz, még 3 és fél perc van vissza, 97-55. 1 perc van még, 99-62. Meglesz a 100? Persze, hogy meglesz! Révész gondoskodik róla, 101-62.Az ellenfélben hihetetlen bizonyítási vágy lehet, szóval csak óvatosan! – ez lehetne a jelmondata is a Naturtex-SZTE-Szedeák ma 18 órakor kezdődő hazai mérkőzésének, és nem azért, mert az ellenfél Pécs a hatodik helyen áll.A baranyai rivális számára ugyanis olyan rossz volt eddig az év, amilyen jó a Szedeáknak. Amíg a hazaiak a Kecskemétet, a Szolnokot és a Kaposvárt is le tudták győzni januárban, addig a vendégek három bajnokiból három vereséggel állnak. Persze az Albától és a Szolnoktól nem szégyen kikapni, de a Vasas ellen fiaskó nagyon fájó vereség volt, egyben az év eddigi talán legnagyobb meglepetése a férfi kosárlabda NB I/A csoportban.– Nagyon kemény mérkőzésünk jön! – ezt már Csirke Ferenc , a pécsiek vezetőedzője nyilatkozta a Szolnok elleni vereség után, nagyon készülnek ránk. Van is miből építkezniük, hiszen Pécsett 82–75-re nyertek a szegediek ellen.A bizonyítási vágy persze a Szedeákot is fűti, hiszen amellett, hogy rangadóról van szó – ráadásul hazai pályán –, Nikola Lazics tanítványai a szurkolókkal szeretnék elfeledtetni a Körmenden elszenvedett, váratlanul nagy különbségű, 100–67-es vereséget.A szegedi közönség rendre fantasztikus hangulatot varázsol a csarnokba, erre most is szükség lesz.