Naturtex-SZTE-Szedeák: Aki ezt látta, egyhamar nem felejti

Kezdjük a tényekkel: élvonalbeli szereplése során először a Naturtex-SZTE-Szedeák 78–76-ra nyert Kecskeméten, a férfi kosárlabda NB I A csoport középszakaszának középházában. Elég ránézni a tabellára, hogy tudjuk, még semmi nem dőlt el, ám a sikerrel a szegedi együttes közelebb került a rájátszáshoz. És hogy milyen volt a mérkőzés? Szenzációs!



Az első negyedben hibátlanul játszottak Lilovék, szereztek is tíz pont előnyt. Aztán a 23. percben pörögtek fel igazán az események, amikor a játékvezetők kipontozták Bolticsot. Repkedtek a technikaik, a Szeged pedig irányító nélkül maradt: Boltics helyettese, Wirth csak civilben ült a kispadon betegsége miatt.



A betonbiztos kezdőötösén kénytelen volt változtatni Nikola Lazics: Lilov irányított, kettes posztra érkezett Bán, majd a négy személyi hibával álló Juhos helyén Filipovics, Sulovicsot tehermentesítve pedig Révész szállt be. És mi történt? Ahelyett, hogy megzavarodott volna a Szedeák, elképesztőt küzdött, Filipovics és Révész is bevágott egy triplát, utóbbié ráadásul a harmadik negyed végét jelző dudaszó pillanatában érkezett.



A szegediek vetődtek, ha kellett, több labdaszerzést is összehoztak, végig tartották az előnyt. Bár a fordulatokban gazdag végjátékban az utolsó percben a holtfáradt gárda kezéből majdnem kicsúszott a siker, annyi szerencsére rászolgáltak, hogy az utolsó kecskeméti dobás lejöjjön a gyűrűről.



És hogy mennyit ér ez a győzelem? A mezőny továbbra is sűrű, több forgatókönyv lehetséges, ám az biztos, hogy ha a szegediek megnyerik a hátralévő meccseiket – holnap Pécsett játszanak, szombaton jön a Kaposvár –, az elég a rájátszásba jutáshoz. Az a csapat, amely így tud küzdeni, megérdemelné!



Nikola Lazics: – Nehéz meccs volt, de erre számítottunk. Küzdöttünk, harcoltunk, megérdemelten nyertünk. Nehéz úgy játszani, hogy csak egy irányítónk van, és őt is hamar elveszítjük. Lilov került erre a posztra, így viszont a sajátjáról nagyon hiányzott. Nem szoktam a játékveze- tőkkel foglalkozni, de ezt a meccset érdemes mindenkinek visszanézni...



Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák 76–78 (17–27, 13–12, 22–27, 24–12)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 7. forduló. Kecskemét, 800 néző. Vezette: Földházi, Papp, Söjtöry.

Kecskemét: Pongó Má. 3/3, Pongó Ma. 5/3, DJERASZIMOVICS 19/6, IVOSEV 23/3, Karahodzsics 5. Csere: DJUKANOVICS 19/15, Hegedűs 2, Mészáros. Vezetőedző: Forray Gábor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics, LILOV 24/12, CSIRICS 27/9, JUHOS 17/6, Sulovics 4. Csere: Vágvölgyi, Filipovics 3/3, Bán, Révész 3/3. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Boltics (23.).



További eredmény: Kaposvár–Sopron 84–80.



A középház állása

6. Pécs 31 18 13 2502 – 2481 0.790



7. Kaposvár 31 18 13 2438 – 2461 0.790



8. Szedeák 32 17 15 2539 – 2471 0.766



9. Kecsemét 32 16 16 2417 – 2480 0.750



10. Sopron 32 13 19 2503 – 2466 0.703