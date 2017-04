Naturtex-SZTE-Szedeák: Hiába a nagy hajrá

Kaposvár–Naturtex-SZTE-Szedeák 70–66

(20–19, 17–14, 24–14, 9–19)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 4. forduló.

Kaposvár, 800 néző. Vezette: Kapitány, Ádám, Balog.

Kaposvár: Wisseh 14, FRAZIER 19/9, Cooke 4, HENDLEIN 20/3, Simms 6. Csere: Fodor 2, Baki 5/3, Grebenár, Hock. Vezetőedző: Fekete Ádám.

Naturtex-SZTE-Szedeák: BOLTICS 15, Lilov 7/3, Csirics 13/6, Juhos 8, SULOVICS 18. Csere: Filipovics 5/3, Révész, Bán. Vezetőedző: Nikola Lazics.

A középház állása



6. Kaposvár 29 17 12 2279 – 2298 0,79

7. Pécs 29 17 12 2335 – 2318 0,79

8. Szedeák 30 15 15 2383 – 2321 0,75

9. Kecskemét 29 14 15 2165 – 2232 0,74

10. Sopron 29 13 16 2263 – 2216 0,72

A kaposvári bajnokija 35. percében 68–56-os hátrányban volt tegnap a Naturtex-SZTE- Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Eldőlni látszott a meccs, a szegediek azonban nagy hajrába kezdtek: Boltics és Sulovics két duplája, valamint Lilov büntetői után 68–66-ra zárkóztak fel. Ekkor még volt hátra fél perc, ám a bravúr elmaradt, Frazier büntetőire már nem volt válasza a vendégcsapatnak (70–66). A Szedeák tíz büntetőjéből ezúttal csak négyet dobott be – könnyű kiszámolni, hogy a hiányzó hat pont elég lett volna a sikerhez. Ezúttal a kispadról is kevés segítség érkezett: míg szerdán, a Pécs ellen a cserejátékosok 31 pontot szereztek, tegnap ez a szám csupán öt volt. Nikola Lazics csapata bár az alapszakaszban kétszer is megverte a kaposváriakat, ezúttal alulmaradt. A Szedeák az ötödik fordulóban szabadnapos lesz, legközelebb jövő szerdán 18 órától lép pályára az újszegedi sportcsarnokban.