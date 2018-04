Naturtex-SZTE-Szedeák: nincs mese, nyerni kell!

Harcol a Szedeák. Minden pontra szükség lesz. Fotó: Frank Yvette

Nagy pofonba szaladt bele Zalaegerszegen (82–55) a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. A szegedi együttes számára rosszul indult a rájátszás, a középház. A vereség fájó, de ezzel már nem szabad foglalkozniuk, mert holnap jön egy komoly feladat, hazai pályán 18 órakor a Pécs együttesét fogadják a Tisza-partiak.A Pécs jól indította a rájátszást, hazai pályán nagy csatában 94–91-re verte a Kaposvárt.Van miért elkapni a Baranya megyei együttest, mert az idei szezonban még nem sikerült nyernie Andjelko Mandics csapatának. Pécsett 75–67-es vereséget szenvedtek, míg az újszegedi sportcsarnokban 88–81-re nyert a mecsekaljai alakulat.Csirke Ferenc vezetőedző remekül összerakta a csapatát, a Szedeákhoz hasonlóan a Pécs ereje is az egységben rejlik.Egy biztos: ebben a szegedi együttes is erős. Képes arra, hogy a vereség után javítson. A rájátszás szempontjából fontos bajnoki következik, így a Naturtex-hívek támogatására nagy szükség lesz. Szerencsére ebben sincs hiány, egyre népesebb és hangosabb táborral rendelkezik a Szedeák.Itt most nincs mese: nyerniük kell a hazaiaknak mindenképpen, mert csak így marad remény arra, hogy sikerüljön kiharcolniuk a rájátszásba kerülést. A cél pedig továbbra is ez. Ha mindenki a csapatért küzd, és azt a játékot hozza, amiben a szegediek ereje rejlik, akkor összejöhet a siker. Ehhez precíz védekezés szükséges, amiben azért a mezőny egyik legjobbja a Mandics-csapat.Szerencsére mindenki rendben van, így a legerősebb keret veszi fel a küzdelmet.6. Zalakerámia 27 14 13 2197 – 2161 0,7597. Pécs 27 14 13 2167 – 2178 0,7598. Atomerőmű 26 13 13 2064 – 2075 0,7509. Kaposvár 27 12 15 2158 – 2202 0,72210. Szedeák 27 11 16 2051 – 2079 0,704