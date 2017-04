Naturtex-SZTE-Szedeák: Révész Ádám szombaton 16 pontig jutott, ma pedig már Kaposváron játszik

A középház állása



6. Pécs 28 16 12 2232 – 2224 0.79

7. Kaposvár 28 16 12 2209 – 2232 0.79

8. Szedeák 29 15 14 2317 – 2251 0.76

9. Kecskemét 29 14 15 2165 – 2232 0.74

10. Sopron 28 13 15 2169 – 2113 0.73

Igazi gálaelőadás volt a Naturtex-SZTE-Szedeák Pécs elleni bajnokija a férfi kosárlabda NB I A csoportjában szombaton: a szegedi együttes már a félidőben 62–28-ra vezetett, végül 99–73-ra nyert, ráadásul mind a tizenkét benevezett játékos pályára léphetett. Ivan Lilov 22 pontja után Révész Ádám volt a második legeredményesebb szegedi: kevesebb mint 17 perc alatt 16 pontig jutott.– A Kecskemét elleni vereség után, ahol talán a szezon legrosszabb játékát mutattuk, az egész csapat úgy állt a bajnokihoz, hogy muszáj javítanunk – kezdte a 21 éves center. – Szerencsére ahogy a korábbi meccseinken, most is kiválóan teljesítettünk a pécsiek ellen. A támadójátékunkkal nem tudtak mit kezdeni: hatvankét pontot dobtunk húsz perc alatt, ami a magyar bajnokságban rengetegnek számít.Révész számára ez a teljesítmény szezoncsúcsot jelentett, ám a karriercsúcsát nem döntötte meg: azt a 23 pontot 2015 novemberében érte el a MAFC ellen.– Centerposzton a helyezkedés a legfontosabb, nekem ez az egyik erősségem. Amikor pedig az ember olyan képességű játékosokkal szerepel egy csapatban, mint Ivan Lilov vagy Marko Boltics, ők megkönnyítik a dolgát, kiváló labdákkal szolgáltak ki. Szóval a tizenhat pontom a csapatmunka eredménye – fogalmazott Révész.A Szedeák ma is játszik: 18 órától a Kaposvár otthonában lépnek pályára a középszakasz középházának negyedik fordulójában.– Még bírjuk a heti két meccset, ráadásul a kaposvári kirándulás után jön egy hét szünet, lesz időnk feltöltődni. Bár Wirth Ádi továbbra is beteg, így egy fontos ember esett ki a rotációból, szeretnénk nyerni, főleg hogy az alapszakaszban már kétszer is legyőztük a kaposváriakat – tette hozzá a center.