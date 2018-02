Naturtex-SZTE-Szedeák: újra pályán a hősök

Itthon a Kosársuli



Az elmúlt hetek rossz szereplése ellenére a győzelemért hajt a Vásárhelyi Kosársuli NB I B csoportos férfi kosárlabdacsapata ma 18.30-tól a Vasas ellen a vásárhelyi Hódtói Sportcsarnokban.

A találkozóra a belépés ingyenes.

Hogy mennyit jelentett a legutóbbi siker, azt a vezetőedző szavaiból is érezni lehet: a bajnoki után úgy fogalmazott, „ezek a srácok igazi hősök a szememben", akik önmaguknak, edzőjüknek és a közönségnek is bebizonyították, tudnak jól kosárlabdázni. Tudták, hogy élet-halál meccsen lépnek pályára, ennek megfelelő volt a hozzáállásuk.Ezt kell átmenteni a mai találkozóra. A Sopron utolsó a tabellán, hazai pályán kilenc bajnokiból csak egyet nyertek meg, szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szedeák az esélyes. Vagyis csak mondhatnánk, ha nem hiányozna a Juhos, Csirics, Boltics trió. Előző kettő biztosan kihagyja a meccset, Marko Boltics játéka pedig kérdéses – szerdán még akkor is az oldalához kapott fájdalmában, amikor egyik csapattársa kosarát ünnepelte a kispadról felugorva.1. Szolnok 17 15 2 1410 – 1240 0.9412. Körmend 17 13 4 1414 – 1302 0.8823. Falco 17 12 5 1529 – 1325 0.8534. Alba Fehérvár 17 12 5 1359 – 1234 0.8535. Atomerőmű 17 10 7 1372 – 1357 0.7946. Kecskemét 18 10 8 1408 – 1376 0.7787. Zalaegerszeg 18 10 8 1446 – 1453 0.7788. Pécs 17 8 9 1345 – 1373 0.7359. Kaposvár 18 8 10 1390 – 1418 0.72210. Szedeák 18 7 11 1348 – 1360 0.69411. Debrecen 18 6 12 1364 – 1525 0.66712. Jászberény 18 5 13 1338 – 1471 0.63913. MAFC 18 4 14 1288 – 1409 0.61114. Sopron 18 3 15 1312 – 1480 0.583