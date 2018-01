NB I-es csapatot vert a Szeged 2011

A szerb élvonal bronzérmese után az NB I-es Balmazújváros ellen folytatta felkészülését a Szeged 2011-Grosics Akadémia. Goran Kopunovics együttesében ezúttal két próbajátékos kezdett: a 20 éves, zentai születésű középpályás, Fejős Áron a Paksban töltötte az őszt, az NB I-ben kétszer becserélték, míg a klub második csapatában tizenegy meccsen három gólt lőtt. A 20 éves Rózsahegyi Dominik is a kezdőben kapott helyet, a Tisza Volán nevelése a Budapest Honvéd II.-ben 10 meccsen egy gólt szerzett az NB III Közép csoportjában.



A Szeged jól tartotta magát az élvonalbeli ellenfele vendégeként, majd a szünet előtt még a vezetést is megszerezte, miután egy rövidre érkező szögletbe nyúlt bele a haziak grúz légiósa, Shindagoridze. A szünet után a Balmazújváros dominált, de a helyzeteknél rendre jól avatkozott közbe Szántai Levente, így érintetlen maradt a Szeged-Grosics hálója, és idegenben győzte le a Balmazújvárost.



A próbázókkal kapcsolatban Goran Kopunovics elmondta, mindkét mai játékosban van fantázia, nagyon komoly munkát végeztek az elmúlt napokban, így minimum szombatig még szeretné őket tesztelni, a Balmazújváros ellen nem játszott, de a korábbi két meccsen pályára lépett 20 éves hátvéd, Tamaskó Ádám viszont nagy valószínűség szerint a csapatnál folytatja. A Szeged 2011-Grosics Akadémia legközelebb szombaton lép pályára, amikor egy újabb NB I-es csapat, a Debrecen vendége lesz.



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Szeged 2011-Grosics Akadémia 0 - 1 (0-1)

Felkészülési mérkőzés, Balmazújváros, zárt kapuk mögött. Vezette: Nagy Norbert.

Szeged: Szántai - Áchim, Papp F., Farkas M., Zabari, Fejős (Katona), Coroian, Horváth A., Szabó P. (Molnár J.), Rózsahegyi (Kertész), Zádori. Edző: Goran Kopunovics.

Gól: Shindagoridze (öngól, 44.)



Goran Kopunovics: - Nálam nincs olyan, hogy felkészülési mérkőzés, minden meccs fontos. Szép és fontos sikert arattunk, hiányzott a srácokból az önbizalom. Ezek a meccsek arra valóak, hogy ők is lássák, bárhol képesek vagyunk jó eredményre, de csak akkor, ha együtt küzdünk ezért a célért. Azért is jött jól ez a győzelem, mert van még három és fél hét a felkészülésből, de ettől a győzelemtől még elszántabban készülhetünk.