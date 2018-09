NB II-est búcsúztatott a SZEOL SC

SZEOL SC–Balmazújváros 2–0 (0–0)

Labdarúgó Magyar Kupa, 6. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 300 néző.

Vezette: Takács Tamás (Buzás, Vrbovszki).

SZEOL SC: Prokop – Gajág, Rácz, Gál, Grünvald – Lévai (Pócs T., 68.), Ondrejó – Buzási, Kozics (Forró, 33.), Beretka, Péter (Papp Á., 88.). Edző: Siha Zsolt.

Balmazújváros: Verpecz – Szalai, Domokos, Jagodics, Aranyos – Harsányi, Patvaros (Kamarás, a szünetben), Szabó B., Bódis (Varga B., 79.) – Zádori, Farkas N. (Biró, 57.). Edző: Horváth Ferenc.

Gólszerzők: Forró (56.), Gajág (75.).

Sárga lap: Forró (45.), Gál (58.), ill. Jagodics (56.).



Aktívabb volt a SZEOL az első félidőben a tavasszal még az NB I-ben szereplő Balmazújvárossal szemben. A szegediek főleg a két szélen tudtak a vendégek védelme mögé kerülni, de egyik beadás után sem sikerült ziccert kialakítaniuk a kék-feketéknek. A pontrúgásoknál is helyén volt a balmaziak védelme, Kozics és Ondrejó átlövése pedig pontatlan volt, így gól nélkül zárult az első félidő.



A fordulást követően a SZEOL SC lendületes támadásai után egy szabadrúgás hozta el a megérdemelt szegedi gólt: Beretka beívelését Rácz csúsztatta meg, majd a kipattanót Forró lőtte közelről a kapuba.



A Balmazújváros nem talált rést a szegedi védelmen, ellenben negyed órával a vége előtt Gajág a kapuba csúsztatta Beretka szögletét, kétgólosra növelve a szegediek előnyét. Meglehetett volna a harmadik is, de a szabadrúgás után Rácz térdéről pont Verpecz kezeibe pattant a labda, a SZEOL győzelme azonban így is megérdemelt, így a kék-feketék ott vannak a hetedik fordulóban, a legjobb 64 csapat között.



Halkó Pál: – Számunkra ez volt az igazi futballünnep, szép győzelemmel tettük emlékezetessé. A játék minden elemében felülmúltuk az ellenfelet, örülök, hogy a közönség is jól szórakozott. A csapatjáték diadala volt, de remek egyéni teljesítmények is akadtak. Megérdemelt győzelmet arattunk, remélem, szerencsés sorsolásunk lesz.