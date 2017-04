NB II: húzós hét kezdődik

Újabb olyan fázisához érkezett a labdarúgó NB II, amelyben egy hét alatt három meccset játszanak a csapatok. A SZEOL SC holnap 16.30-tól az SZVSE- pályán a Sopront fogadja, majd szerdán Békéscsabán szerepel, jövő vasárnap pedig a Kozármislenyt látja vendégül.



Tegnap a SZEOL SC labdarúgói a Felső Tisza-parti stadionban átmozgató edzésen vettek részt. A hangulattal nem volt gond a közel másfél órás tréningen, amely előtt Zoran Kuntics egy rövid eligazítást is tartott. A bemelegítés után „figyelős" játék volt a programban, amelyben a csapatoknak egy bójákkal határolt, szűk területen belül három, majd két érintő után kellett eljuttatniuk a labdát a másik négyzetben lévő csapatrészhez – az ellenfél csoportja felett, mellett.



A hat négyzetben felváltva követték egymást a narancsmezes és a melegítős együttesek, a legközelebbi, saját színű csoporthoz eljuttatott passz egy, a legtávolabbi négyest megtaláló labda két pontot ért. A narancssárgák jó erőben lesznek, hiszen háromszor is fekvőtámasszal jelezték, ők a vesztesek a 21 pontig tartó csatában. A fakultatív részben Puskás Csaba különmunkát végzett Boldizsár Bálint másodedzővel, négyen lábtengóztak, egy nagy csoport cicázott, míg egy másik nagyobb csoport a beadásokat és a kapu elé érkezést gyakorolta.



– Semmilyen változás nem volt az elmúlt hetek munkájában a korábbiakhoz képest, jól dolgoztak a fiúk a Kisvárda elleni vereség ellenére is – mondta a tréning után Zoran Kuntics vezetőedző. – De azt észrevettem, hogy nagyon komolyan készülnek a következő ellenfélre. A statisztika szerint a Sopron a liga egyik legtechnikásabb csapata, ám most ők is krízisben vannak. A játékoskeret erős, Supka Attilát pedig becsülöm az eddigi eredményeiért. Nekünk muszáj nyernünk, de tudjuk, minden mérkőzés nehéz.



A Szeged 2011-GA vasárnap 16.30-kor Dorogon szerepel. A csapat már ma elutazik, és Telkiben tölti az éjszakát.



– A kérdés az lesz, hogyan tudunk pihenni az egy hét alatt, hiszen vasárnap Dorogon játszunk, utána hajnalban hazaérünk, kedden pedig megint útra kelünk, mert szerdán a Kozármisleny vár ránk – mondta Klausz László, a Szeged 2011-GA vezetőedzője.



– Nekünk egy kicsi csúcsot jelent, hogy ilyen kevés gólt kapunk, de azt sulykolom a játékosokba, hogy ezért minden edzésen, minden pillanatban tenni kell, mert nem jön csak úgy. A csúcson fent maradni nehezebb, mint oda eljutni... A Doroggal sok csapat nem nagyon tud mit kezdeni, és azt gondolom, egy pici hiba döntheti el a mérkőzést.