NB II: Nőtt a SZEOL SC hátránya

Kisvárda–SZEOL SC 2–1 (1–0)

Labdarúgó NB II, 27. forduló. Kisvárda, 600 néző.

Vezette: Bogár Gergő – jól (Kovács II., Máyer).

Kisvárda: Ivancsics – Vermes, Fodor, Horváth (Rajczi, 74.), Gosztonyi – Bertucci, Talabér, Vári, Oláh (Minczér, 86.) – Horváth, Cseri (Bacsa, 69.). Vezetőedző: Révész Attila.

SZEOL SC: Leindler 8 – Buzási 6, Gál 5, Ikonomu 5, Buzási 6, Kéri 6 – Vágó 6, Nagy 7 (Mendebaba –, 81.), Búrány 6, Ferkó 6, Fehér 6– Mihály 5 (Péter –, 65.). Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Gólszerzők: Vári (6.), Oláh (58.), ill. Nagy (47. – 11-esből).

Sárga lap: Fodor (47.), ill. Ikonomu (25.).

Csökkenteni kellene a különbséget, kellenek a bravúrok – nincs mese, ez a jelmondat a SZEOL SC-nél, de az eredmények nem jönnek. A labdarúgó NB II szegedi sereghajtója egyre reménytelenebb helyzetben van, de fel kellett szívnia magát a hétvégén, hiszen a negyedik helyezett Kisvárda otthonába látogatott, ráadásul a két és három hellyel előtt álló Cegléd és Csákvár is pontot tudott szerezni, így már nem csupán kellett a bravúr, hanem létfontosságú volt.Lett is volna rá lehetőség, ha egy szabadrúgás után nincs rossz tisztázás, és ebből egy elkerülhető gól, ami a szegedieknek nem tett jót, de természetesen nem adták fel. Sőt!A második félidő elején nagyon harapós volt a SZEOL, Kéri bal oldali száguldása, majd cselei után jött is egy jogos tizenegyes, amit Nagy értékesített. Felcsillant tehát a bravúr reménye, hiszen továbbra is nagyon nyomtak a kék-feketék, a fordítás is benne volt a levegőben. Ehelyett sajnos jött a hazaiak újabb vezető találata, egy lapos beadás után a második hullámban érkező és jól célzó Oláh talált be, és ezzel el is döntötte a találkozót.A többi eredmény tükrében a 2–1-es idegenbeli vereség mélyebbre ásta a SZEOL SC gödrét, hiszen már 14 pontra van a bennmaradást jelentő helytől, amit 11 forduló alatt kellene ledolgoznia. A következő fordulóban a Sopron elleni vasárnapi hazai bajnokin kellene ezt elkezdeni.