NB II: Szabolcsiak ellen lépnek pályára

Tartalmasan telt mindkét szegedi illetőségű csapat elmúlt két hete a válogatott világbajnoki selejtezője miatti bajnoki szünet alatt is. A Szeged 2011- Grosics Akadémia nem csak edzett, így várja a szegedi származású tréner, Véber György irányította Nyíregyházát vasárnap 16.30-tól Gyulán. A vendégek edzője egykor Pápán volt Germán, Mészáros és Tóth Gábor mestere is.



– Az edzések és a pihenés mellett Békéscsabára kirándultunk, és csapatépítésként paintballoztunk – mondta Klausz László vezetőedző. – A védőnk, Tóth Gábor állapota ugyan javult, de úgy néz ki, a térdsérülése miatt nem számíthatok rá, ahogy a kiállított Geigerre sem. A Nyíregyháza NB I-es kerettel rendelkezik, minden poszton kiváló játékosok alkotják, de még nem ütőképes csapat. Az én együttesem viszont egységes, jó állapotban vagyunk, így reménykedem a győzelemben.



A SZEOL SC-re hosszú túra vár, hiszen vasárnap 16.30-kor Kisvárdán lép pályára, és a két hétben edzőmeccset is játszott.



– Már ma elutazunk – mondta Zoran Kuntics, a szegediek edzője. – Az MTK elleni meccs is hasznos volt az ötgólos vereség ellenére, a Csongrád elleni mérkőzés pedig jobban sikerült. Jól jött ez a két hét, sokat dolgoztunk, az edzésmunkát megcsináltuk. Megpróbálunk egy jó csapat ellen is pontot szerezni.



Kuntics nem számíthat Makszimovics, Tomisics, Rácz és Puskás játékára, bár utóbbi már egyre jobb állapotban van.