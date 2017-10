NB III: csapataink fontos győzelmekre hajtanak

A listavezető SZEOL SC azt a Kozármislenyt fogadja, amely sokkal jobb csapat annál, amit 11. helyezése mutat. A két klub korábban nagy csatákat vívott egymással, Siha Zsolt, a szegediek vezetőedzője ismét ezt várja, illetve kevés gólt.Elmondta: a vendégek fél tucat játékost tudtak megtartani, átalakulófélben vannak, de még komoly ellenfél, amellyel szemben a szegediek szeretnék megőrizni százszázalékos hazai mérlegüket.



A Mórahalom az éppen előtte álló Rákosmentét fogadja, célja pedig nem is lehet más, mint a három pont megszerzése. A második mórahalmi sikerhez Vojnics-Zelics Szása tréner szerint a Tiszakécskén mutatott hozzáállásra lesz szükség, és a héten végzett munkájuk alapján van esély arra, hogy ezt megismételjék. – Nincs kifogás, csak a győzelem fogadható el – szögezte le a szakember.



A HFC lesz a legnehezebb helyzetben, idegenben szerepel, ráadásul a bajnoki cím egyik várományosa, a Pécs otthonában. Szűcs Róbert vezetőedző szerint így is megvan az esély az első győzelem megszerzésére, de ehhez be kell tartani a megbeszélt taktikát: gyors kontrákkal a favorit is meglephető.



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 9. FORDULÓ.

Vasárnap, 15 óra, Szeged, SZVSE-pálya. Vezeti: Antal Péter.

SZEOL SC: 1–3–4–3

Vezetőedző: Siha Zsolt.

Cserék: 95 Leindler (kapus),2 Simai, 8 Rabatin,

11 Buzási, 20 Kiss R., 15 Benkő, 27 Papp Á .



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 9. FORDULÓ.

Vasárnap, 15 óra, Mórahalom. Vezeti: Bana Gergely.

MÓRAHALOM: 1–3–4–2–1

Vezetőedző: Vojnics-Zelics Szása.

Cserék: 71 Halász (kapus), 10 Hrabovszki,

8 Zámbó, 14 Rozs, 4 Lászik, 6 Puskás, 10 Pócs.



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 9. FORDULÓ.

Vasárnap, 15 óra, Pécs. Vezeti: Kubicsek Máté.

HFC: 1–4–2–3–1

Vezetőedző: Szűcs Róbert.

Cserék: 12 Szatmári (kapus), 15 Végh, 9 Laczkó D., 19 Szabó M., 22 Darida, 13 Mezei, 20 Bartyik.