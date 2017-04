NB III: Fontos győzelmet aratott a Mórahalom

Mórahalom–Dabas-Gyón 4–1 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 26. forduló. Mórahalom, 150 néző. Vezette: Csonka Bence – jól (Pogonyi, Flinta).

Mórahalom: Halász 6,5 – Bokányi 6, Szücs 6,5, Lászik 6,5, Pócs T. 6 – Magyar Gy. 6,5 – Busa 6,5, Zámbó 6 (Zsoldos 6, 63.), Szalma 6,5 (Mészáros T. 6, 54.) – Podonyi 7, Crkvenjakov 8. Edzők: Magyar György és Vojnics-Zelics Szása.

Dabas-Gyón: Verebélyi – Karikás, Illés (Aranyos M. 75.), Csepregi, Sztranyovszky – Lannert, Erdős (Mészáros R. 58.) – Poncok, Nagy A., Kozma (Dunai 46.) – Kocsis. Edző: Aranyos Imre.

Gólszerzők: Podonyi (8.), Crkvenjakov (81., 93.), Várda (89.), ill. Nagy A. (77.).

Sárga lap: Mészáros T. (63.), Bokányi (73.), Busa (75.), Crkvenajkov (81.), ill. Dunai (57.).

A biztos védekezésre hívta fel a játékosok figyelmét a mórahalmiak edzője, Vojnics-Zelics Szása. A bennmaradás szempontjából fontos mérkőzés volt a Dabas-Gyón ellen az NB III Közép csoportjában. A vesztes nehéz helyzetbe kerülhet, tudták ezt a csapatok is.– Jól kell védekezni és ki kell használni a hibákat – szólt az utasítás a hazaiak részéről. Hamar jött is az a bizonyos hiba, a nyolcadik percben egy rossz passz után vezetett gyors letámadást a Mórahalom. Dalibor Crkvenjakov beadására Podonyi Norbert érkezett a második hullámban kiválóan. Ezt követően 1–0-nál még Crkvenjakovnak és Mészárosnak is volt ziccere, de elmaradt a gól.Nem szándékosan, de az előny tudatában hátrébb húzódott a Mórahalom a második játékrészben. A 77. minutumban ennek meg is lett a böjtje. A hazai védők nem értek ki Nagy Adriánra, aki 35 méterről hatalmas gólt lőtt.Szerencsére azonban válaszolni tudtak a hazaiak. Crkvenjakov két hátvédet is kicselezett, majd a kapus mellett betalált. Újra vezetett a Mórahalom a 81. percben, így kitámadtak a vendégek. Ennek eredményeként a hajrában még kétszer lekontrázták a Dabas-Gyónt. Először Várda Ákos, majd a hosszabbításban Crkvenjakov mattolta ziccerben Verebélyit.Pénzügyőr–Komló 0–2, Pécs– Gyula 3–0, Békéscsaba II.– Szekszárd 1–0, Dabas– Szentlőrinc 1–1, Dunaharaszti–FTC II. 2–1, Méhkerék–Szigetszentmiklós 0–0, Paks II.–Budafok 1–2.