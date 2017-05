NB III: Kulcsfontosságú meccs vár a Mórahalomra, újra győzne a HFC

A Hódmezővásárhelyi FC négy egymást követő mérkőzésen játszott döntetlent – legutóbb április 1-jén Szigetszentmiklóson gyűjtötte be a három pontot a csapat.



– Ideje volna nyerni, négy döntetlen után ránk férne, de Mátéra kiállítás, Mezeire pedig az ötödik sárga lap utáni eltiltás miatt nem számíthatok – nyilatkozta Major László, a Hódmezővásárhely vezetőedzője. – Ezért azok is szerepet kapnak, akik eddig kevesebbet játszottak. Nem is lehet másról szó, mint hogy itthon tartjuk a három pontot a kiesés ellen harcoló Gyulával szemben.



A Mórahalom rendkívül fontos találkozóra készül, hiszen a hozzá hasonlóan a kiesés ellen harcoló Dabas vendége lesz holnap 17.30-kor.



– Ez az a meccs, amit feltétlen meg kellene nyernünk a bennmaradás miatt – mondta Magyar György, a Mórahalom egyik (játékos-)edzője. – Közvetlen rivális a Dabas, kemény, agresszív csapat két rutinos csatárral, Zsolnaival és Takáccsal, őket próbálják megjátszani. Minimum egy, de inkább három pontot várok a csapattól.