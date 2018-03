NB III: Mumusát fogadja a szegedi csapat - Visszavágna a SZEOL

Kellemetlen ellenfél vár az ötödik helyen álló szegedi csapatra. A két klub között ugyan kilenc pont van a tabellán – méghozzá úgy, hogy a kék-feketék eggyel kevesebb meccset tudtak le eddig –, de emlékezhetünk: ősszel sima vereséget szenvedtek a Tisza-partiak a két fél első szezonbeli összecsapásán. A 2–1-es vereségnél csak a 94. percben szépített a SZEOL SC, amely szeretne visszavágni, de ez egyáltalán nem lesz egyszerű.



– Az elmúlt három szezonban öt egymás elleni meccsből csak egyet tudtunk megnyerni, igazi mumus a Szentlőrinc – nyilatkozta érdeklődésünkre Siha Zsolt, a szegediek vezetőedzője. – Ez a játékstílusából is adódik, ugyanis egy nagyon masszív együttesről van szó, remek csapatjátékkal, amely a biztos védekezésre épül. Ősszel esélyünk sem volt ellenük a pontszerzésre, de most itthon játszunk, amit szeretnénk is kihasználni – utalt a tréner arra, hogy a SZEOL SC ebben a szezonban még nem kapott ki otthon – a megszerezhető 27 pontból 25-öt bezsebelt –, és tizedik találkozóján is szeretné megőrizni hazai veretlenségét.



Ebben Szabó Attila továbbra sem tud segíteni, de a sérültlista bővülhet, ugyanis Prokop Rostislav és Buzási Péter játéka is kérdéses. A nézők számára viszont biztosan izgalmakat jelent a meccs, ráadásul beköszönt a tavasz, 19 Celsius-fok is lehet, így remek programnak ígérkezik a nagypénteki ünnepnapra.