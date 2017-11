NB III: Nem játszott jól a Mórahalom

Dabas–Mórahalom 4–1 (2–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 13. forduló. Dabas, 100 néző. Vezette: Szabó Levente – közepesen (Ambrus, Zsákai).

Dabas: Scheilinger – Földes, Makrai, Eördögh, Fritz – Fitos, Erős R., Sárközi, Csepregi (Szűcs L., 70.) – Csordás (Sándli, 55.), Crvkvenjakov (Takács K., 64.). Edző: Erős Károly.

Mórahalom: Krnács 6 – Szűcs S. 4,5 (Lászik 5,5, a szünetben), Magyar Gy. 6, Zsoldos 5,5 – Pócs T. 5, Zámbó 5,5, Puskás Cs. 5,5, Fodor Á. 4,5 – Podonyi 4,5 (Várda, 74.), Busa 5, Szalma 4,5 (Hrabovszki 5, a szünetben). Edzők: Vojnics-Zelics Szása, Magyar György.

Gólszerzők: Crkvenjakov (29.), Fitos (41., 11-esből), Földes (72.), Takács K. (79.), ill. Pócs T. (50.).

Sárga lap: Földes (60.), Erős R. (82.), ill. Fodor Á. (32.).



A meccs elején inkább a hazaiak irányítottak, labdát tartottak, viszont az első gólig nem is volt veszélyes helyzet. És akkor ki más, mint az egykori mórahalmi, Crkvenjakov szerezte meg a vezetést: hazai hiba után kapta meg a labdát, amelyet értékesített. A szünet előtt egy, a vendégek által vitatott 11-esből növelte az előnyét a Dabas.



A folytatásban kettőt cserélt és játékrendszert váltott a Mórahalom, ennek eredményeként az 50. percben Pócs Tamás szépített is. Sőt a vendégek közel jártak az egyenlítéshez, ám a nagy területeket befutották a hazaiak, és további két gólt szereztek.



Vojnics-Zelics Szása: – Nem játszottunk jól, sok átadási és átvételi hibát is vétettünk. A Dabas megérdemelten nyert, így nem sikerült megszakítanunk a győzelmi sorozatát, bár a háromgólos különbség talán túlzott. Maradt három mérkőzésünk az őszre, meg kell próbálni mindet megnyerni.



További eredmények: Szentlőrinc–Iváncsa 2–2, Vecsés–Tiszakécske 0–4, Pécs– Szekszárd 7–0, Paks II.–Rákosmente 1–1, Honvé