NB III: Rácz Dezső gólja döntött a HFC-SZEOL rangadón

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 20. forduló. Hódmezővásárhely, 400 néző.Antal Péter – jól (Molnár, Zsákai).Bordás 8 – Prasler 6,5, Kökény 7, Pataki 7, Szántó 6,5 – Szabó M. 6,5 (Tóth J. –, 91.), Szilágyi 6,5, Füredi 6,5, Koncz 6,5 – Varga B. 7 (Bartyik N. –, 87.), Rácz D. 8. (Szabó M. D. –, 83.).Szűcs Róbert.Prokop 5 – Kéri 4, Rácz 5, Forró 5, Grünvald 4 (Buzási –, 78.) – Lévai 5, Ondrejó 5 – Tomisics 4 (Göncző –, 64.), Beretka 4 (Benkő –, 85.), Makszimovics 4 – Péter 4.Siha Zsolt.Rácz D. (69.).Rácz D. (24.), Füredi (63), Szilágyi (95.), ill. Göncző (80.), Prokop (95.).Az első félidőben egyértelmű fölényben játszott a SZEOL SC, sokszor kerültek a vendégek a hazai védők mögé. A szegediek ekkor is sok lehetőséget alakítottak ki, összességében pedig nyolc-kilenc komoly helyzetük volt, de rossz döntéseket hoztak a játékosok az utolsó passzoknál.Péter Antal például hét méterről, szemben a kapussal, erőből fölélőtte a labdát, Tomisics Stefan jobb külsővel próbált a kapuba találni, de Bordás Dániel hatalmas bravúrral védett, Grünvald Attila pedig négy méterről fejelt mellé – és ezek csak a legnagyobb ziccerek voltak.A második félidő közepén dőlt el a mérkőzés: egy előrevágott labdánál két vendégjátékos nem tudta eldönteni, mit tegyen, közéjük ugrott Koncz Adrián, aki középre lőtte a labdát, Rácz Dezső pedig a hátrafutó védők között a kapuba passzolt.A HFC inkább védekezett, küzdött, mezőnyfölényben a SZEOL SC játszott, mégis ez a – valljuk be – szerencsés találat döntötte el az összecsapást.– Igazi rangadó volt, mindkét csapat így is állt a meccshez, a nézők pedig végigszurkolták a derbit. Egymásra talált a csapat és a közönség. Az első félidő egyértelműen a Szegedé volt, a szünetben viszont átszerveztem az együttest, és az egyetlen kínálkozó lehetőségünket kihasználtuk.– Gratulálok a HFC-nek. Egy edző ilyen meccsről álmodik, amikor az ellenfélnek momentumai sincsenek, az erősségieket levédekeztük, és sorban jöttek a helyzetek. De ilyen a futball: ha a lehetőségeket kihagyod, a rivális a semmiből, egyéni hibából betalál.1. Pécs 20 14 3 3 51 – 17 452. Tiszakécske 19 13 4 2 46 – 21 433. Dunaújváros 19 13 2 4 35 – 22 414. Iváncsa 19 11 4 4 39 – 27 375. SZEOL SC 19 11 2 6 22 – 17 356. Dabas 18 10 3 5 35 – 23 337. Paks II. 18 8 2 8 28 – 28 268. Szentlőrinc 20 7 5 8 26 – 27 269. Rákosmente 20 7 4 9 23 – 28 2510. Szekszárd 19 6 7 6 22 – 27 2511. Honvéd II. 18 6 2 10 24 – 25 2012. Kozármisleny 20 5 3 12 18 – 33 1813. HFC 19 4 5 10 22 – 35 1714. Makó 20 4 5 11 20 – 43 1715. Mórahalom 19 2 6 11 21 – 35 1216. Vecsés 19 1 5 13 12 – 36