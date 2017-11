Négy Csongrád megyei klub 22-szer döntőzött a rövidpályás úszó ob-n

A 13 éves Ugrai Panna (balra) 8 másodpercre van Hosszú Katinka rekordjától. Fotó: Ugrai Panna

A helyi medálok mind a HSÚVC nevéhez fűződnek, hiszen a szerb válogatott Szilágyi Csaba 50 és 100 méteres mellúszásban is bajnok lett, a vásárhelyiek női 4×50 méteres gyorsváltója ezüstérmet szerzett, míg szintén a női vegyes váltó 4×100 és 4×50 méteren is bronzérmes lett. Ezen felül az egyesület még kilenc döntős szerepléssel szerzett pontokat, amellyel az egyesületi versenyben 8. helyen zárt.– Kellemes meglepetés volt a szereplésünk, főként a női váltók kapcsán, hiszen fiatal reménységek kaptak lehetőséget, és éltek is vele. Szőke Zita és Batta Orsolya helytállását külön kiemelném – nyiatkozta Bán Sándor, a HSÚVC trénere.

Fábián Fanni közel volt a dobogóhoz. Fotó: Frank Yvette

A másik hódmezővásárhelyi klub, a HÓD Úszó SE kapcsán egy időeredmény is kiemelkedő: Ugrai Panna új korosztályos országos csúcsot ért el női 100 méter vegyesen (1:04,72). Ez már önmagában is nagy eredmény, de hozzá kell tenni: a mindössze 13 éves tehetség ezzel 8 másodpercre van Hosszú Katinka idén felállított felnőtt csúcsától. A négyszeres korosztályos bajnok Ugrai váltóban és egyéniben is döntőzött a felnőtt ob-n. A HÓD Úszó SE három fináléban képviseltette magát, 31. lett a pontversenyben.– Várakozáson felül teljesítettünk, még úgy is, hogy a szintén korosztályos bajnok Oláh Norbert lebetegedett, így mix váltóban nem tudtunk szerepelni – árulta el Ádándi-Kiss Gyula, a HÓD Úszó SE vezetőedzője.

Szilágyi Csaba két aranyat nyert. Fotó: MTI

– Szentkereszty Cecília is a komoly mezőny élbolyában volt, de mind a nyolc tanítványt dicséret illeti, a tavalyihoz képest szerényebb lehetőségeinkből szép eredményeket hoztunk ki.A Haász SZUE 21. lett a pontversenyben,, ami megsüvegelendő azok után, hogy az újszegedi sportuszoda felújítása miatt hónapok óta feleannyi edzést tudnak tartani, mint korábban.

– Fábián Fanni a körülmények ellenére is ott tudott lenni a legjobbak között, 200 méter gyorson elért negyedik helyére különösen büszkék vagyunk – mondta Gellért Gábor vezetőedző 15 esztendős ifjúsági Európa-bajnok tanítványáról. – A férfi váltónkat külön kiemelném, hiszen négy serdülővel kerültünk döntőbe – tette hozzá a tréner.A pontversenyben 54. helyen végző Csongrád Poseidon ÚKSE is képviselte a megyét.1. Szilágyi Csaba (HSÚVC), 6. Vibergsson Viktor (HSÚVC), 7. Szabó Tamás (HSÚVC).1. Szilágyi Csaba (HSÚVC), 5. Szabó Tamás (HSÚVC).8. Vibergsson Viktor (HSÚVC).: 6. HSÚVC (Süli Ákos, Szilágyi Csaba, Hős Péter, Vibergsson Viktor).5. HSÚVC (Szilágyi Csaba, Matejdesz Máté, Vibergsson Viktor, Hős Péter).8. Haász SZUE (Farkas Tamás, Fábián Milán, Szabó Bálint, Ulrich Botond).7. Batta Orsolya (HSÚVC).4. Fábián Fanni (Haász SZUE).8. Ugrai Panna (HÓD Úszó SE).2. HSÚVC (Batta Orsolya, Hasznos Bianka, Dér Teodora, Szőke Zita).3. HSÚVC (Szabó Orsolya Adél, Dohányos Annamária, Batta Orsolya, Szőke Zita), 8. HÓD Úszó SE (Ugrai Panna, Zaka Maja, Károlyi Fanni, Szentkereszty Cecília).5. Haász SZUE (Vas Luca, Fábián Fanni, Fábián Bettina, Balla Rebeka).3. HSÚVC (Szabó Orsolya, Adél, Dohányos Annamária, Batta Orsolya, Szőke Zita),8. HÓD Úszó SE (Ugrai Panna, Zaka Maja, Garamvölgyi Csenge, Szentkereszty Cecília).4. HSÚVC (Matejdesz Máté, Batta Orsolya, Szőke Zita, Hős Péter), 6. Haász SZUE (Ulrich Botond, Fábián Milán, Vas Luca, Fábián Fanni).4. HSÚVC (Batta Orsolya, Szilágyi Csaba, Hős Péter, Szőke Zita), 7. Haász SZUE (Vas Luca, Sliz Bálint, Fábián Fanni, Fábián Milán).