Negyedikek lettek a szegediek - Közel volt a döntő a Floratomnak

Közel állt a bravúrhoz a Floratom Szeged. Fotó: MOATSZ

Kószó Attiláék teljesen esélytelenként álltak asztalhoz az alapszakaszgyőztes Pécs ellen szombaton, ennek megfelelően 4–0-s hátrányba kerültek. Innen sikerült fordítani: Timafalvi Gergő, Kószó Attila és Németh János is nyert egy meccset 3:2-re egyéniben, valamint Németh és Kószó még egy találkozót behúzott. 5–4-es vezetésnél karnyújtásnyira volt a finálé, a mindent eldöntő találkozón azonban az exszegedi Gerold Gábor legyőzte Timafalvit, és ezzel kiharcolta a döntetlent.A Final Four minden mérkőzésén azt az elvet alkalmazzák, hogy 5–5 esetén az a gárda szerzi meg a győzelmet, amelyik az alapszakaszban jobb helyezést ért el – a Pécs első, míg a Szeged negyedik lett, így elmaradt a bravúr.Ezen a meccsen el is lőtte minden puskaporát a Floratom, amely vasárnap a bronzéremért rendezett összecsapáson szoros meccseken ugyan, de végeredményben simán kikapott a BVSC ellen.A bajnok pedig a Celldömölk lett, miután a döntőben 6-3-ra verte a Pécset.– A vasárnapi eredmény csalóka, több mérkőzésen valós győzelmi esélyünk volt. Nagyszerűen helytálltunk a sorozatban harmadik rájátszásunkon, valamennyi játékosunk dicséretet érdemel., férfi asztalitenisz extraliga, Final Four, elődöntő: Pécs–Floratom Szeged AC 5–5, a párosítás: Gerold, Lindner–Németh, Timafalvi 3:0, Lindner–Timafalvi 3:2, Demeter–Kószó A. 3:0, Gerold–Németh 3:0, Demeter–Timafalvi 2:3, Lindner–Németh 0:3, Gerold–Kószó A. 2:3, Demeter–Németh 2:3, Lindner–Kószó 0:3, Gerold–Timafalvi 3:2. A másik meccsen: Celldömölk–BVSC 6–4.Floratom Szeged AC–BVSC 0–7, a párosítás: Németh, Timafalvi–Jakab, Molnár 0:3, Németh–Do Phuong 1:3, Kószó A.–Jakab 0:3, Timafalvi–Molnár 2:3, Németh–Jakab 2:3, Timafalvi–Do Phuong 2:3, Kószó A.–Both 2:3. Döntő: Pécs–Celldömölk 3–6.