Negyedszer képviselik Szegedet a téli olimpián

A zászlóvivő Lajtos Szandra nyugodtságra inti a szegedi korisokat. Fotó: MTI.

– Nagyon együtt van az öt lány, ami persze jó is. Akár a bemelegítés során látott frissesség is dönthet majd – mondta Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók csapatmenedzsere Pjongcsangban, amikor a női 3000 méteres váltó szombati, elődöntős keretéről kérdezte az MTI.Az utolsó pillanatban dől majd el, hogy ki indulhat a négyfős csapatban, erre öt jelölt van. Legalább egy szegedi biztosan lesz köztük, hiszen a minden egyéni számban lehetőséget kapó Jászapáti Petra debütál az ötkarikás játékokon, és a második olimpiájára készülő Kónya Zsófia is képviseli a várost. Mindkét versenyző nagy eséllyel ott lesz a váltóban, bár utóbbi sportoló vélhetően nem akarja ezt elkönyvelni előre, hiszen emlékezhetünk: Kónya – annak ellenére, hogy ő is az Eb-bronzérmes volt – a döntőbe jutásért nem indulhatott Szocsiban.A 2014-es eset komoly feszültséget okozott a magyar csapatban, amely nem is jutott be az A döntőbe, de végül a B jelű fináléban már ott lehetett Kónya is, és Kína kizárása révén pontszerző, 6. helyen végzett a váltóval, amelynek tagja volt a szintén szegedi Lajtos Szandra is. Kónya duplán örülhetett a sikernek, hiszen egy internetes adománygyűjtés révén szülei is ott voltak a helyszínen.– Csak nyugodtan, élvezzétek! – szólt mindkét szegedinek a tanács a város első téli olimpikonjától, Lajtos Szandrától. A Szegedi Korcsolyázó Egyesületnél edzőként dolgozó olimpikon 2002-ben és 2014-ben is versenyzett az ötkarikás játékokon, illetve a váltó tartalékjaként ott volt a 2010-es eseményen is. Az említett tanácsot pedig Szocsi miatt mondta, hiszen szerinte akkor bejött ez az érzés. – Nagyon szoros volt az olimpiai kvalifikáció, így miután kijutottunk, végtelenül nyugodtakká váltunk. El is értük a váltóval a pontszerzést, ami reális eredmény volt. Ami még nagyon megmaradt bennem, az a nyitó- és záróünnepség. Rengeteg ember volt, és fantasztikus hangulat. A megnyitón nem lehetnek ott a lányok, de remélem, hogy a záróünnepségen ők is átélhetik ezt, életre szóló élmény – emlékezett vissza Lajtos, aki a 2014-es olimpia záróünnepségén a magyar zászlóvivő volt.

Kónya Zsófia sajnos, ahogy Szocsi előtt, most, a pjongcsangi olimpiát megelőző hetekben is betegeskedett. Legutóbb két hete esett ki számára több edzés, így nem biztos, hogy csúcsformában lesz, de reméljük a legjobbakat. Ha visszanyeri a betegség előtti sebességét, akkor még az 1000 és/vagy 1500 méteres egyéni számokban is kaphat indulási esélyt, míg Jászapáti Petra biztosan szerepel az összes női távon.– Nehéz jósolni, a nyolcas mezőny annyira erős, hogy a női váltótól bármi lehetséges, akár éremszerzés is, viszont az első öt közé kerülés a reális célkitűzés – véli Lajtos Szandra. Ha netán medállal térnek haza a szegediek, sporttörténelmet írnak, és a cikkhez csatolt éremtáblázatban növelhetik a magyar dobogós helyek számát – eddig hat ilyennel állunk az összesített lista 34. helyén –, de ha nem, mi akkor is nagyon büszkék leszünk rájuk!