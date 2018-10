Nehéz feladat vár a SZEOL-ra és a Makóra a kupában - Ebédidőben küzdenek a legjobb 32 közé jutásért a csapatok

Idegenben szerepel a Makó (sárgában). Fotó: Tóth Zsolt

Realosként a Camp Nouban



A Makó játékos-edzője igazoltan volt távol csapata hétvégi mérkőzéséről, hiszen még jóval kinevezése előtt lefoglalták a jegyeket a vasárnap megrendezett Barcelona–Real Madrid mérkőzésre. – Inkább realos vagyok, így nem mertem ugrálni a gólnál. Rég láttam már ilyen sima Clasicót. Nem volt tűz a Madridban, ez látszott a testbeszédükön is. A Barça visszafogottabb játékkal, extrák nélkül, simán győzött. Hetek óta érezhető, hogy a Realnál nem volt valami rendben az edző és a csapat között. Ettől függetlenül felejthetetlen élmény volt, 93 ezer nézővel, mindezek mellett a családok is nyugodtan kilátogathattak a meccsre, semmilyen atrocitás nem volt – mondta Magyar György, aki a helyszínen láthatta Julen Lopetegui utolsó meccsét a Real Madrid élén.

Ismét egy NB II-es csapatot fogad a SZEOL SC, a Balmazújváros búcsúztatása után a Kaposvár lesz a kék-feketék ellenfele. A somogyiak kirobbanó formában érkeznek Szegedre, hiszen július vége óta nem szenvedtek vereséget a bajnokságban: a másodosztály nyitófordulója óta lejátszott tizenhárom bajnokit egyaránt veretlenül hozta le a Rákóczi.– Minden sorozat megszakad egyszer. Esélyesebb a Kaposvár, de nekünk az a célunk, hogy hasonló tettet hajtsunk végre, mint a Balmazújváros ellen. Nem tudok pihentetni, több hiányzónk is lesz, de nem is szerettem volna, hiszen számunkra fontos a Magyar Kupa, nagy dolog lenne bejutni a legjobb 32 csapat közé – mondta Siha Zsolt, a SZEOL edője, aki Gajágra, Buzásira és Papp Ádámra nem számíthat, Kéri és Göncző visszatérhet.Újabb hosszú túra vár a Makóra, amelyhez most sem volt kegyes Fortuna a sorsolás tekintetében, hiszen a szabolcsi Sényő csapatához utaznak a Maros-partiak. Az NB III Keleti csoportjának egyik komoly csapatával szemben nem ígérkezik könnyűnek a makóiak dolga, viszont a Kecskeméten látott támadójáték sokat segíthet abban, hogy továbbjussanak.– A Sényőnek vannak olyan játékosai, akik komoly helyeken megfordultak már a magyar futballban, és a térség akadémistáival tudnak erősíteni. Kellemetlen ellenfélről van szó. Nem hinném, hogy számítana az a kétszer tizenöt perc, ha hosszabbítás lenne, nem esünk kétségbe, ha csak a ráadásban dőlne el a továbbjutás, de megpróbáljuk a 90 perc alatt döntésre vinni a dolgot, egy döntetlenből viszont bármi kisülhet – fogalmazott Magyar György, a Makó játékos-edzője.Mindkét találkozó 12.30-kor kezdődik, a SZEOL SC–Kaposvári Rákóczi mérkőzésre 600 forintba kerül a belépő az SZVSE-stadionban.