Nehéz hetek a Szedeáknál - Megviseli a szegedi kosarasokat az elmúlt időszak sikertelensége

Elszántan. Wirth kosaraira is szükség lesz. Fotó: Karnok Csaba

– Jól játszottunk Pécsen, rácáfoltunk a papírformára – kezdte a Natutex-SZTE-Szedeák játékosa, Wirth Ádám annak kapcsán, hogy a gárdának a listavezető otthonában is volt esélye a győzelemre, viszont az utolsó negyedben nem tudták tartani a lépést a PVSK-val. – A harmadik játékrész végén többször is átvehettük volna a vezetést is, sajnos azonban nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Akárcsak a Paks elleni hazai meccs, ez az eredmény is fáj, hiszen egészen másképp és nyugodtabban készülhetnénk, ha a kettőből legalább az egyiket sikerült volna megnyernünk – tette hozzá.A Naturtexnek borzasztóan kemény a sorsolása, hiszen novemberben zsinórban négyszer idegenben játszik, ebből a sorozatból két találkozón már túl van a szegedi együttes. Az Alba Fehérvár ellen nem sok esélye volt a gárdának, Pécsett viszont már egy egészen másik és jobb arcukat mutatták Marko Bolticsék.– Tudtuk, hogy ez nehéz időszak lesz, Juhos Levi hiányával ez csak hatványozódik. Mindenkit megvisel, van bennünk frusztráció, szeretnénk ezen túllendülni, nem egyszerűek ezek a hetek – mondta a 25 éves kosaras.Ami a folytatást illeti, szombaton a Körmend vendége lesz Andjelko Mandics csapata, ahol szintén nem a szegediek mellett szólnak az előzetes esélylatolgatások. A következő fordulóban, a négyes idegenbeli sorozat lezárásaként Kecskemétre utazik a Szedeák, amely 2–5-ös győzelem-vereség mutatóval vághat neki a novemberből hátralévő két mérkőzésnek. Bravúr lenne a győzelem, hiszen egyik csapat sem kapott még ki odahaza az idei szezonban. – Szó sincs arról, hogy feladnánk! A Körmend idén is topcsapat, de ezen a meccsen mi csak nyerhetünk, hiszen úgy próbáljuk felfogni, hogy nincs rajtunk nagy nyomás. A vasiak otthonában a nagyok is nehezen nyernek, de volt már rá példa, hogy mi is győztünk ott, szóval nem lehetetlen feladatról van szó – tekintett a szombati mérkőzésre a Szedeák saját nevelésű játékosa.A nehéz sorozat utolsó állomása sem lesz egyszerű a csapat számára, az idei bajnokságban ráadásul egyik idegenbeli mérkőzésre sem lehet könnyed feladatként tekinteni.– Ami a másik mérkőzést illeti, a Kecskemét stílusa nagyon hasonló ahhoz a játékhoz, amit mi is képviselünk, ennek megfelelően az utóbbi években rendre szoros meccseket játszunk velük, ahol csak pár pont dönt. Ha addigra teljes lenne a keretünk, a kecskeméti meccs jó lehetőség lenne arra, hogy lezárjuk ezt a szériát és elfelejtsük ezt az időszakot. Egy Kecskeméten aratott győzelem azért is segíthetne, mert így sikerélménnyel feltöltődve mehetnénk a pihenőre – utalt Wirth Ádám arra, hogy december elején háromhetes szünet következik a bajnokságban, mivel a magyar férfi kosárlabda-válogatottra két világbajnoki selejtező vár, előbb Horvátország, majd Hollandia legjobbjai ellen.