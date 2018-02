Nehéz siker volt

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 13. forduló:

Alabárdos-Szegedi TE–FTC 5:3 (3660:3494). A párok: Szél T.–Sárosi K. 1:0 (3:1, 635:555), Kiss N.–Balogh M. 1:0 (3:1, 638:548), Márton J.–Botházy P. 0:1 (0:4, 572:629), Karsai L.–Bíró P. 0:1 (1:3, 591:601), J. Csalics–Kovács G. 0:1 (2:2, 621:629), Fehér B. (Ernyesi N.)–Aranyosi L. 1:0 (4:0, 602:532).



Minden volt a férfi tekecsapat szuperliga 13. fordulójában az Alabárdos-Szegedi TE és a Ferencváros mérkőzésén, amely izgalmassá, érdekessé és színvonalassá tehet egy mérkőzést. A vendégek talán maguk is meglepődhettek, amikor a meccs kétharmadánál volt még esélyük a döntetlenre, de akár a sikerre is. Ekkor ugyanis 2:2-re álltak a csapatok, bár a Szeged előnye 100 fa felett volt.



A végén az egykori szegedi Kovács Gábor bekezdett Jovan Csalics ellen, így Fehér Bélának kellett hoznia a megnyugtató harmadik csapatpontot. Hozta is három szettben, így a végén pihenhetett, jött helyette Ernyesi Norbert, miközben Csalis elképesztő akarással és feljavult játékkal majdnem ledolgozta ellenfele 2:0-s és 54 fás hátrányát – a nagy hajrában nyolc maradt belőle.



Az Alabárdos így 5:3-ra hozta a mérkőzést, és továbbra is hibátlan a mérlege.