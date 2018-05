Nehézbombázók Szentesen - Holnap a főmeccsen Szellő Imre bokszol

Bertók Róbert (balra) és Szellő Imre (középen) újabb győzelemre készül.

Bertók Róbert jó hangulatot ígér



Az est főmeccsén szereplő magyar bokszoló felkészítéséért a szentesi Bertók Róbert felel. – A közös munka kezdete, 2016 októbere óta ez a hetedik felkészülésünk Szellővel. A héthetes munka végén jó állapotban van,

a súlya is megfelelő. Neki ez már a negyedik mérkőzése Szentesen – mondta Bertók. – Legutóbb 2014-ben rendeztek bokszgálát a városban, szívügyem volt, hogy újra itt legyünk. Jó hangulatú gála lesz, pont azért, mert régen volt itt ilyen rendezvény, de az utazó szurkolótáborok miatt is felfokozott hangulat várható.

A helyszín igazán különleges a Magyarországon piacvezető bokszvállalkozás számára, ugyanis korábban szinte „hazajártak" bokszolóik a csongrádi városba. A főmérkőzést vívó cirkálósúlyú WBO interkontinentális bajnok Szellő (20 győzelem, 0 vereség) számára több szempontból is fontos Szentes.– Nemcsak itt debütáltam hivatásos ökölvívóként, valamint itt csatolták a derekamra a profiként megszerzett első övem, de az elmúlt másfél évben a felkészülési időszakban a hét nagyobb részét is Szentesen töltöm – fogalmazott Szellő.Ellenfele a 10 menetesre tervezett mérkőzésen a 29 éves venezuelai Williams Ocando (18 győzelem, 5 vereség) lesz, aki hazája bajnoka volt, a WBA interkontinetális címéért is bokszolt, és 18 győzelméből 16-szor idő előtti sikert ért el.– Örülök, hogy ismét egy nagy ütővel nézhetek farkasszemet, mert ellenük könnyebb látványos meccset vívni – jelentette ki a WBO világranglistáján negyedik Szellő. – Jó teljesítményt várok magamtól, ráadásul még soha ennyit nem sparringoltam egy meccs előtt se.A Felix Promotion gáláján kötelek közé lép az egykori WBO Európa-bajnok Kovács Zoltán, a visszatérő középsúlyú Harcsa Norbert, a cirkálósúlyú magyar bajnok Darmos József, a volt WBO ifjúsági bajnok Egedi Renátó és a kisváltósúlyú Márton Balázs is. Az estnek lesz egy szentesi vonatkozása: középsúlyban a város szülöttje, Duka Krisztián is kötelek közé lép.A gálát a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza pénteken 22 órától. A nyilvános mérlegelést ma 16 órától a szentesi Pano Sport Pubban tartják.