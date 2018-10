Nehezen, de nyert a Bordány

Ifjúságiak, A csoport

10. forduló: Kiskundorozsma–MUFC 4–2, gólszerzők: Kalapács (2), Balogh N., Tóth I., ill. Bakos, Csávás. Tiszasziget–L-IT SZEAC 18–0, gsz.: Rutai (8), Deák (5), Csikós, Tóth M., Kollár, Nacsa, Fekete-Nagy. Szentesi Kinizsi–Kistelek 3–1, gsz.: Balla, Péter J., Bagi, ill. Sutka. UTC–DAFC Szeged 3–6, gsz.: Nyíri (2), Deák Zs., ill. Gyukics (3), Fátyol, Istókovics, Molnár D. Algyő–Csongrád 3–2, gsz.: Belovai, Igaz, Balogh Á., ill. Szőrfi, Veszprémi. HFC–FK 1899 Szeged 1–0, gsz.: Jakus. A Zsombó–Bordány meccset december 1-jén rendezik. Szabadnapos: Mindszent.

A hétvégi program

11. forduló, szombat, 13.30: SZVSE–Tiszasziget, Makó II.–Zsombó, Röszke–Kiskundorozsma, FK 1899 Szeged–Algyő, Csongrád-Kunság Aszfalt–UTC; vasárnap, 13.30: Szőreg–HFC II., Foliaplast-Bordány–Székkutas, Szabadnapos: Szentesi Kinizsi.

Zsombó, 150 néző.Szalai Szabolcs István – jól (Orosz, Halász).Rozs E. 7 – Csikós D. 5 (Székely 5), Bálint V. 6 (Tóth O. –), Kószó 6, Molnár B. 6, Törköly 5, Gyuris D. 7 (Busa G. –), Rozs Á. 7, Németh T. 5 (Csikós K. 7), Frankó 6, ifj. Mihálffy Zs. 6.Mihálffy Zsolt.Vasas 7 – Szűcs D. 7 (Kozma –), Sólya 7 (Visnyei 7), Fodor 7, Popovics 7 (Babi 7), Molnár 7, Dürgő 7, K. Tóth 7, Balázs 7, Kis 7, Lőrinc 7.Rozs Á. (50.), ill. Szűcs D. (39.), Balázs (62.).– A jobb csapat nyert.– Zsombón minden csapatnak nehéz nyerni, örülünk, hogy nekünk sikerült.A vendég Foliaplast-Bordány a góllistát vezető Szűcs Dávid – 10 mérkőzésen 10 találatnál jár – révén a 39. percben szerzett vezetést, ám a hazaiak az 50. percben Rozs Ádám góljával egyenlítettek. A meccs a 62. percben dőlt el, amikor Balázs Emil megint vezetéshez juttatta a vendégeket. A jó iramú mérkőzésen végül az előzetesen esélyesebbnek vélt Bordány, ha nehezen is, de három pontot gyűjtött.Algyő, 200 néző.Tóth Csaba – közepesen (Friebert, Becze).Siska 6 – Szil 6,5, Hatvani I. 6,5, Pénzváltó 6, Szélpál 6,5, Mészáros Z. 6,5 (Jernei –), Kiss R. 7 (Tóth M. –), Daróczi 6,5 (Varga G. –, 64.), Belanka 6,5, Kovács M. 6 (Kovács L. –), Lajkó 6,5.Sebők László.Verebélyi 4,5 – Bartucz 4,5, Kiss-Kása 4,5, Mészáros M. 4,5, Köteles 4,5, Lévai 5, Budai 4,5 (Horváth K. –), Sándor 4,5, Bálint A. 5, Kiss I. 4,5 (Deli –), Koncz E. 5.Keller Mihály.Kiss R. (3.), Pénzváltó (17.), Szil (27.), Hatvani I. (73.), Tóth M. (89.).– Nagyon jól sikerült a mérkőzés, végig domináltunk, esélyt nem adva az ellenfelünknek. Gratulálok a fiúknak!– Olyan csapattal találkoztunk, amely edzett, nekünk pedig kijöttek a gyengeségeink. Nem panaszkodom, amit elértünk, közösen értük el, és folytatjuk a közös munkát.Kiskundorozsma, 100 néző.Borbás Bottyán Aurél – kiválóan (Fodor, Bereczki).Halász 8 – Géczi 8, Kiss 8 (Benkocs –), Molnár 8, Takács 8, Marjanucz 8, Ottlik 9 (Jankó –), Cseh 8, Szecskó 8, Rudisch 8, Tóth 8 (Csamangó –).Szabó Zsolt.Bali 5,5 – Faragó 5,5, Faragó Barát 6, Deák 5, Papp 5–2=3, Németh 5,5 (Csikós, 5,5), Néma 4 (Fekete, 5), Keller 6, Fátyol 5, Bartos 5,5, Dongó 5,5.Kiss Máté.Ottlik (18., 43.), Tóth (46.), ill. Faragó-Barát (41.), Bartos (53., 11-esből).– Nagyszerű mérkőzésen, kitűnő játékvezetés mellett, jól futballozva értékes győzelmet arattunk.– Ma nem sikerült, ezt is fel kell tudnunk dolgozni. A Dorozsma egy Ottlik Márkkal jobb volt, gratulálok ellenfelünknek!Szentes, 100 néző.Virág András Barnabás – közepesen (Soós, Gargya).Tóth L. 6 – Vincze 6, Légrádi 6 (Paczali –), Szabó L. 6 (Pölös –), Kovács N. 5–2=3, Lekrinszki 5 (Lázár –), Prozlik 6, Bertók 5, Molnár Zs. 5,5, Szeles 5,5 (Debreczeni –), Juhász 6.Némethy László.Köteles 6 (Kedvessy 7) – Kóródi 8, Vajna 6, Horváth 6 (Beke 6), Kardos 6, Herczeg 6, Bartucz 6 (Mezei 6), László 7, Rakonczai 6, Bány 7, Szilvási 6 (Palotás 6).Krucsó Ákos.Kóródi (47.), Posztós (86.).Kovács N. (65.).– Készülünk az SZVSE elleni bajnoki mérkőzésre, két hetünk van rá.– Gratulálok a fiúknak, ezen a találkozón csapatként nyertünk!Székkutas, 100 néző.Tóth Imre – jól (Csukás, Baranya).Nagy M. 6 – Kis D. 5, Nagy A. 5, Szabó 5, Kovács 5, Bujáki 5, Homoki 5 (Godó 5), Antal 5,5, Kabódi 5 (Huszár 5), Kis Á. 5,5, Daraki 6.Horváth Zoltán.Földesi 8 – Zsilák M. 8, Zsilák T. 8, Szalma 8, Tanács A. 8, Fehér 8 (Ördögh –), Papdi 8, Szücs 8, Márki 8, Pipic 8 (Berta –), Tanács R. 8.Pördi Péter.Zsilák M. (27.).– Megérdemelten nyert a Röszke. Láttam biztató jeleket, néhány játékosom edzés nélkül is túlélte a 90 percet.– Nagyon nehéz mérkőzés volt, rengeteg helyzetünk közül csak egyet bírtunk értékesíteni. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert a Székkutasnak!Szeged, Kertész utca, 50 néző.Dobai János – gyenge (Szűcs, Gera).Mészáros 6 – Zsömbörgi 5,5, Szántó D. 6, Péczely 5 (Kiss P. 5,5), Kasza R. 6, Sós 5, Zsibrita 5 (Szécsi –), Nagy G. 6 (Keresztes –), Balogh 5,5, Laczkó 5,5, Koncz 5,5.Balogh Dávid.Pluhár 6,5 –Kormányos 6,5, Pócs D. 6,5, Baka 6,5, Bakos 6,5 (Bilics –), Vastag 6,5, Csamangó 6,5, Végh 6,5 (Nagypál –), Szabó M. D. 6,5 (Vitos –), Seres 6,5, Nagy 6,5.Brinszky Adrián.Seres (29.), Végh (61.).– Jó kezdés után az első félidőben nagyon kapkodóvá vált a játékunk. A második játékrészben voltak olyan szituációk, amelyekből tudunk építkezni.– Számomra örökké kedves helyszínen céljainknak megfelelő eredmény született.Hódmezővásárhely, 50 néző.Tihanyi Gábor – jól (Bartucz, Samu).Varga G. 6 – Kiss R. 6, Forgó 7 (Pálinkó 6), Bürgés 6 (Győrfi 6), Mohácsi 6 (Pap T. –), Szőke 7 (Rostás –), Siber N. 7, Gyüre 8, Perpauer 7, Rau 8, Bartyik R. 7 (Surján –).Vinnai István, Bacsa Zsolt.Győri 6 – Vámos 6 (Makai –), Dóra T. 6, Mucsi 6, Simai 6 (Dóra J. –), Gyurkovics 6, Szalai N. 6, Rádóczi 6, Heredea 6, Lengyel Cs. 6 (Varga R. 6), Csupity 6 (Hegyesi –).Dóra János.Szőke (25.), Mohácsi (30., 11-esből), Gyüre (77.), Rostás (87.), Siber N. (90.), ill. Csupity (20.).– Jövünk kifelé a hullámvölgyből, a helyzetkihasználásunk már jobb volt, mint korábban, és a védekezés is stabilabb lett.– Az eredmény nem tükrözi a játék képét, ekkora különbség nem volt a két csapat között.1. Tiszasziget 8 7 1 0 31 – 7 222. SZVSE 10 6 3 1 25 – 9 213. Algyő 9 6 1 2 19 – 8 194. Szentes 10 6 1 3 16 – 11 195. Csongrád 9 6 0 3 10 – 12 186. Szőreg 9 5 3 1 18 – 8 187. Kiskundorozsma 9 5 0 4 18 – 11 158. HFC II. 9 5 0 4 21 – 22 159. Bordány 9 4 1 4 16 – 12 1310. Röszke 9 4 0 5 11 – 14 1211. Makó II. 10 2 3 5 13 – 17 912. Székkutas 9 2 1 6 15 – 21 713. UTC 9 1 1 7 5 – 21 414. Zsombó 10 1 0 9 9 – 36 315. FK 1899 Szeged 9 0 3 6 8 – 26 31. HFC 10 8 1 1 49 – 6 252. Szentes 9 8 1 0 38 – 4 253. DAFC Szeged 9 8 0 1 48 – 11 244. Tiszasziget 10 7 0 3 62 – 25 215. Csongrád 8 4 2 2 20 – 11 146. Kiskundorozsma 10 4 1 5 19 – 19 137. Algyő 10 4 0 6 30 – 36 128. UTC 10 4 0 6 20 – 42 129. Bordány 8 3 1 4 22 – 19 1010. MUFC 9 2 2 5 23 – 25 811. L–IT SZEAC 8 2 2 4 11 – 50 812. Kistelek 9 2 1 6 16 – 38 713. FK 1899 Szeged 9 1 4 4 9 – 21 714. Zsombó 8 2 0 6 12 – 42 615. Mindszent 9 1 1 7 18 – 48 4