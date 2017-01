Nehezen indul az év: medencébe ugrik a Szeged és a Szentes is

Mindkét mérkőzés nehéznek ígérkezik, a ContiTech Szeged Diapolo például 16 órától a címvédő Szolnok vendége lesz. A világklasszisokkal felálló Tisza-parti rivális ellen Szegeden tisztes helytállásra és 6–11-es végeredményre volt jó a Varga-legénység, a papírforma most sem ígér ennél többet. Ha Pellei Frank és társai jól szervezik meg a védekezést, és a Szolnok nagyon év eleji formát mutat, akkor még izgalmasabb is lehet az idegenbeli derbi. A Szeged ráadásul a szezonban elért már egy bravúrdöntetlent, a motiváció pedig adott: vissza kell előzni a Vasast.Az ősszel egy győzelmet és egy ikszet elérő Metalcom-Szentes otthon 7–9-et játszott mai ellenfelével, így 16.30-tól a visszavágás a cél Debrecenben. A cívisvárosiak hazai sikerrel zárták az előző esztendőt, és így szeretnék kezdeni az újat is, ráadásul edzőjük, Komlósi Péter jól ismeri a Kurca-parti vízilabdát, ami még egy fokkal nehezebbé teszi a bajnokit.1. Szolnok 9 8 0 1 137 – 61 242. OSC 9 7 1 1 112 – 78 223. Vasas 9 6 1 2 87 – 84 194. Szeged 9 4 4 1 96 – 71 165. Debrecen 9 3 1 5 82 – 96 106. Pécs 9 2 2 5 84 – 103 87. Szentes 9 1 1 7 57 – 102 48. KSI 9 0 0 9 57 – 117 0