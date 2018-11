Nem adják könnyen: holnap 13.30-kor Makón az MTK az ellenfél

A 10. fordulóban a Szent Mihály csapata vasárnap 13.30-kor Makón az MTK együttesét látja vendégül.



– Az eddigi szereplésünk reális, hiszen tudtuk, hogy a Magyar Labdarúgó Egylet lehet a legnagyobb ellenfelünk a kiesés elleni harcban, és benne volt, hogy egy-egy meccset megnyerünk éppen egymás ellen. Az MTK-val szemben tisztes helytállást várok, ez egyébként eddig is megvolt. Azt ígérhetem, hogy a fővárosi kék-fehéreknek nem lesz könnyű dolguk, csúszunk, mászunk, hogy megnehezítsük a győzelmüket – mondta Hódi Mihály, a Szent Mihály vezetőedzője.



Az MTK keretének tagja a már említett Csányi Diána is, aki az eddigi kilenc bajnoki mindegyikén játszott, és négy gólt is szerzett.