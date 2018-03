Nem bírt a Szentlőrinccel a Mórahalom

A sok helyzet is emiatt alakult ki, hiszen a labda sokszor kiszámíthatatlanul változtatott irányt vagy állt meg. Mindkét csapat igyekezett, a Mórahalom viszont nem tudta játszani a kispasszos futballját.



A meccs hajrájában, az utolsó fél órában kinyílt mindkét fél, és előbb a Szentlőrinc találta el a kapufát, majd a Mórahalom: egy szöglet után Hrabovszki öt méterről lőtt a lécre.



Mórahalom–Szentlőrinc 0–0

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 19. forduló. Mórahalom, 50 néző.

Vezette: Rózsavölgyi Dávid – jól (Kulcsár, Pogonyi).

Mórahalom: Krnács 6 – Banjac 6, Szücs S. 6, Lászik 5,5 – Bokányi 5,5, Zsoldos 5,5, Pócs D. 5,5 (Zámbó 6, 65.), Pócs T. 5,5 – Várda 5 (Zsivoczky-Pandel 5,5, a szünetben), Bogáti 6,5, Busa 6. Edző: Vojnics-Zelics Szása.

Szentlőrinc: Pacéka – Németh M., Nagy R., Dudás, Havas (Temesvári, 52.) – Hampuk, Fenyvesi, Keresztes, Pergel (Virag-Szilard, 80.), Tihanyi (Vajda, 63.) – Mayer. Edző: Turi Zsolt.

Sárga lap: Banjac (34.), Zámbó (83.).



Vojnics-Zelics Szása: – Sajnálom, hogy nem sikerült hazai pályán győzni, de szerdán ugyanilyen mérkőzés vár ránk a Vecsés ellen is, amikor szintén küzdeni kell. Reális eredmény született irreális körülmények között. Azt gondolom, még minden lehet, és a következő három, négy fordulóban megelőzhetjük a Makót és a Hódmezővásárhelyt is.