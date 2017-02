Nem bírtak Oláhval: idegenben szerzett pontot a Floratom

BVSC I.–Floratom Szeged AC Probart 5–5

Férfi asztalitenisz extraliga, 12. forduló. Budapest, Szőnyi út.

A szegedi győztesek: Gerold 2, Vitsek 2 és a Gerold, Vitsek páros.

A páros jól sikerült, Gerold Gábor és Vitsek Iván 3:1-re verte a finn olimpikon Oláh Benedek és a magyar utánpótlás-válogatott Do Phuong Nam duóját.A hazaiaknál Oláh egyéniben már nem hibázott, sorrendben Vitseket, Timafalvit és Geroldot is legyőzte. Végig szoros volt az eredmény: a szegediek vezetését folyamatosan kiegyenlítette a hazai csapat. 4–4-nél Vitsek a nap legszorosabb meccsén verte 3:2-re Do Phuong Namot, a végső győzelem azonban elmaradt, mert az utolsó összecsapáson Bruckner pontot mentett a budapestieknek Timafalvi ellen.A Floratomra a hétvégén dupla forduló vár: szombaton 16 órától hazai környezetben fogadják rangadón a Pécset, majd vasárnap 11 órától már Szécsényben lépnek pályára.