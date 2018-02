Nem csupán kifutott eredményként tekintenek az őszre Kiszomboron

A tizedik fordulóig nagyjából hasonló mederben telt a Kiszombor KSK szezonja, mint amilyen a 2016/17-es szezon volt. Az utolsó öt fordulóban azonban képtelen volt hibázni az együttes, és minden mérkőzését megnyerve, 15 pontot szerezve egészen a harmadik helyig repült - többek között olyan győzelmeknek köszönhetően, mint a Makó II. ellen aratott siker, így a Kiszombor egyedüli csapatként pontot vett el az őszi bajnoktól.



- Sokan dolgoznak a csapatból, de ha teljes kerettel tudunk felállni, akkor bárkit képesek vagyunk legyőzni, bárkivel fel tudjuk venni a versenyt az osztályon belül. Tavaly is hasonló volt a gondunk, a munkahelyi elfoglaltságok rányomták a bélyegét a szezonunkra. - összegzett lapunknak Simon Szilveszter, a Kiszombor edzője.



Ugyan a megyei II. osztály tabellája borzasztóan szoros, a Makó II. bajnoki címe szinte borítékolható, hiszen a Maros-parti második számú együttes 11 ponttal vezet a Röszke előtt, mögötte viszont óriási a tülekedés. Kiszomboron viszont ha már megszerezték ezt a pozíciót, nem szívesen mondanának le róla. - Ha álmodunk, akkor álmodjunk nagyot. Szeretnénk a dobogó valamelyik fokára felállni az év végén. A hogyan továbbot majd meglátjuk, lesz-e lehetőségünk a feljutásra, mindenesetre az utánpótlásunk megvan hozzá. - válaszolta felvetésünkre Simon Szilveszter, hogy vállalnák-e a magasabb osztálybeli kihívást. Ami gondot okozhatott a zomboriak őszében, hogy rendre igen gólgazdag mérkőzéseket vívott a gárda, amit a plusz kilences gólkülönbsége is mutat. Simon Szilveszter ennek kapcsán úgy fogalmazott, sokan elhitték, hogy lazábban vehetnek egy-egy meccset a biztos vezetés tudatában, így eshetett meg, hogy a St. Mihály ellen ugyan 3-0-ra vezetett a gárda, ám végül mégis kikapott 5-4-re. - Az utolsó meccsekre ez már megváltozott. Ha továbbra is így állnak majd hozzá a srácok, akkor elérhetjük a célunkat. - tette hozzá a kiszomboriak mestere.



A csapat a téli bajnokság Makón esedékes mérkőzéseivel készül a tavaszi folytatásra, ahol két megyei I. osztályú gárda, a Deszk és a SZVSE mellett a St. Mihállyal találkozik, a keretben egyelőre nem volt, és nem is terveznek változást.