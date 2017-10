Nem esett gól Ásotthalmon

Ifjúságiak, A csoport

11. forduló: Üllés–UTC 2–1, gsz.: Czékus, Pekurár, ill. Csonka. Tiszasziget–Zsombó 1–0, gsz.: Tóth M. HFC II.–Szentes 0–1, gsz.: Smiák. Fábiánsebestyén–Algyő 6–2, gsz.: Kasza (3), Miszlai, Juhász, Györgyi, ill. Batancs, Koza. Ásotthalom– Kistelek 4–9, gsz.: Kiss M. (2), Ördögh, Kókai, ill. Szabó G. (2), Sólya (2), Sisák, Jójárt, Csanki, Horváth Á., Fődi. Kiskundorozsma–Mindszent 6–0, gsz.: Balogh Zs. (3), Balogh N. (2), Gregus. Deszk–FK 1899 Szeged 2–14, gsz.: Lünstedt, Sándor, ill. Ajtai (3), Kovács B. (3), Varga Z. (2), Palócz (2), Szerdahelyi, Marozsi, Gellény, Balog. Szabadnapos: Csongrád.

A hétvégi program

12. forduló, szombat, 13.30: Algyő–HFC II., Szentes–Tiszasziget, Zsombó–Deszk, Csongrád– Ásotthalom, SZVSE–Szőreg, UTC–Bordány, vasárnap, 13.30: Sándorfalva–Kiskundorozsma. Szabadnapos: FK 1899 Szeged.

Ásotthalom, 89 néző.Nasz Balázs – jól (Sáfrán, Tóth I.).Baji 6 – Andróczki T. 6 (Domján –), Vastag 6, Vojnics-Tunics 6, Németh 6, Szabadi 6, Hauk 6, Major 6, Mészáros 6, Király 6, Grósz 6.Kószó László.Csanádi 7 – Bilics 6, Balázs 6 (Rózsa –), Nagypál 6, Baka 6 (Tanács 6), Csamangó 7, Hatvani J. 6, Csanádi 6 (Németh –), Péter 6 (Kelemen –), Király 6, Nagy Z. 7.Kelemen Balázs, Pluhár Gábor.– Ez a bajnoki egy behúzott szárnyú felfelé zuhanás volt, ahol a csapatom nagyon fegyelmezetten játszott az első perctől az utolsóig, egy kupameccsel a lábában, rengeteg sérüléssel bajlódó játékossal a pályán. A mérkőzést kapusunk, Czirják Tamás elhunyt édesapjának ajánljuk.– Nehéz mérkőzésen igazságos döntetlen született.A listavezető Tiszasziget nagyon könnyedén, 8–0-ra verte hazai pályán a Zsombót, Bernát Péter játékos-edző még arra is figyelt, hogy becserélje a 2001-es születásű kapust, Kiss Dominikot, aki így 16 esztendősen debütált a felnőttek között a megyeegyben.Tiszasziget, 100 néző.Bán Bence – közepesen (Csöngető, Halász).Szabó G. 7 (Kiss D. –) – Rádi 7,5, Mucsi 7, Rutai 8,5 (Szécsi 7), Juhász 7,5, Drágity 7 (Cene 7), Deák 7 (Zámbori 7), Fődi 7, Papp 7, Farkas 7,5, Szarvas 7,5 (Rádóczi 7).Bernát Péter.Rozs 4 – Bálint 4 (Tari 4), Székely – (Tóth O. 4–2=2), Mocsári 4, Kószó 4, Zetkó 4, Törköly 4, Takács J. 4, Németh T. 4, Rárósi 4, Mihállfy 4.Daru Sándor.Rádi (5.), Rutai (34., 43., 48.), Szarvas (38.), Juhász (60.), Rádóczi (82.), Szécsi (88.).– Ilyen a foci... A múlt héten szenvedtünk, most sikerült különbséget tenni a két csapat közé.– A bajnokesélyes, remek teljesítményt nyújtó Tiszasziget dolgát szűkös keretünkkel, mindössze tizenegy mezőnyjátékossal meg sem tudtuk nehezíteni. A második félidőben a kezdő kapusom a sérülések miatt a mezőnyben szerepelt.Sándorfalva, 20 néző.Kócsó Tibor Zsolt – közepesen (Tihanyi, Soós).Lippai 5 – Virág 5, Hatvani I. 5, Lőrinc 5, Molnár D. 5, Tóth A. 5, Varga V. 5 (Varga D. 5), Visnyei 5, Török 5, Márki 5, Újházi 5.Molnár Dániel.Siska 0 – Pénzváltó 5, Szélpál 5, Kalapács 5 (Gyurkovics –), Sebők 5,5, Bella 5, Takács 6, Csányi 6, Lajkó 5,5, Lovas 4 (Kovács 5), Táncos 5 (Farkas –).Takács Zoltán.Márki (7. – öngól).– Viharos időjárás mellett öngól döntötte el a mérkőzést.– Először is köszönet jár azoknak a szurkolóinknak, akik ebben az ítéletidőben is végig kitartottak mellettünk. Győztünk, és ezzel minden jót elmondtam a mérkőzésről.Szőreg, 30 néző.SzalaiSzabolcs – közepesen (Szeles, Mígh).Vígh 8 – Néma 8, Ali 8, Harmat 8, Pióker Ti. 8, Hevesi 8, Pióker Ta. 8, Bányai 8, Bartos 8, Vörös 8, Sarnyai 8.Tóth Tamás.Nagy G. 2 – Szántó 2, Gulyás 2, Péczely 2 (Berczi 2), Valach 2 (Békési –), Szilágyi 2, Keresztes 2, Sós 2 (Nagy Á. –), Laczkó Zs. 2, Balogh 2, Koncz 2.Pálfy Zoltán.Vörös (16., 65.), Bartos (59.), Pióker Ta. (82.), Néma (86.), ill. Laczkó Zs. (12.).– Megérdemelten nyertünk, mert a héten mindenki úgy állt hozzá az edzésmunkához, ahogyan azt mindig kellene.– Az elmúlt hetek poroszkálása meghozta a „gyümölcsét", remélhetőleg ez időben helyreteszia csapatot.Hódmezővásárhely, 150 néző.Lászlai Róbert – jól (Brezovai, Szabó L.).Nagy M. 6 – Kovács L. 5, Dér 6, Bartyik R. 6, Bürgés 7, Mohácsi 7, Bódai 7 (Bábi –), Siber 6 (Gyüre –),Rau 6 (Lévai –), Jankelic 7, Pálinkó 5.Bacsa Zsolt.Kotvics-Varga 6 – Légrádi 6, Pölös 6 (Polyák –), Bagi 6 (Németh –), Orovecz 6, Lekrinszki 6, Páger 6, Debreczeni 6 (Lázár –), Vincze 6, Bertók 6, Szeles 6.Némethy László.Mohácsi (18. – 11-esből, 79.), Bürgés (41.), Bódai (49.), ill. Bertók (44.), Debreczeni (70.), Vincze (87.).– Megérdemelt győzelmet arattunk, de végig koncentrálnunk kellett, mert a Szentes nem adta olcsón a bőrét.: – Peches, elkerülhető gólokat kaptunk, a második félidei játék alapján a döntetlent megérdemeltük volna.Kiskundorozsma, 120 néző.Tihanyi Gábor – jól (Kócsó, Maurer).Ábrahám 7 – Kiss A. 7 (Mészáros –), Molnár 7, Cseh 7,5, Szecskó 7, Ottlik 7, Szőke 7,5, Takács 7, Illés 7, Szabó T. 7 (Katona 7), Géczi 7 (Horváth T. –).Szabó Zsolt.Szűcs M. 6 – Fodor 6, Gajdacsi 6, Dürgő – (Veres 6), K. Tóth 6, Culafics 6, Bárkányi 6, Retek 6, Malatinszki 6 (Dani –), Kothencz 7 (Gyémánt –), Nagy Torma 6.Sádt Tamás.Szőke (41.), Cseh (78.), ill. Szabados (90.).– Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Küzdelmes mérkőzésen végig fegyelmezetten, jó hozzáállással sikerült itthon tartani a pontokat.– Ameddig a helyzeteinket ilyen százalékban használjuk ki, addig nem szerzünk pontot. Hetek óta ilyen formában vagyunk, ennek előbbutóbb meg kell fordulnia.Deszk, 150 néző.Pécs Zoltán – kiválóan (Pájer, Bozó).Kispéter 7 – Bürgés 3, Varnyú 6, Gallai 5, Rácz 4 (Varga Cs. –), Szentmártoni 5, Révész 5, Tóth J. 3 (Lehota –), Adamov Sz. 5, Huszti 5, Győri 6.Szabó László.Mikuska 7 – Imre 8, Zsilák 7, Csuka 7, Hegyesi 7 (Urbán –), Antal 6 (Varga R. 6),Dóra J. 7 (Szuhánszki –), Szélpál 7, Prontvai 7, Heredea 7, Futaki 6 (Lengyel 8).Boldizsár Bálint.Lengyel (56.).– Ez évi legrosszabb produkciónkat nyújtva megérdemelten kaptunk ki. Ez azért különösen fájó,mert egy igazi hatpontos rangadó volt ez a találkozó.: – Nagyon fontos három pontot gyűjtöttünk be Deszken. A pihenő után szintén komolymeccsek várnak majd még ránk.1. Tiszasziget* 10 8 1 1 29 – 8 242. Ásotthalom 10 7 2 1 21 – 14 233. Csongrád 10 6 4 0 26 – 7 224. Algyő 11 6 2 3 18 – 10 205. SZVSE 10 5 3 2 22 – 12 186. HFC II. 10 5 2 3 32 – 21 177. Bordány 10 5 1 4 23 – 17 168. Kiskundorozsma 10 4 3 3 16 – 19 159. UTC 10 4 1 5 14 – 18 1310. Szőreg 10 3 1 6 18 – 20 1011. Szentesi Kinizsi 11 3 1 7 15 – 26 1012. FK 1899 Szeged 11 2 3 6 11 – 20 913. Zsombó 11 2 3 6 15 – 41 914. Deszk 10 2 0 8 16 – 32 615. Sándorfalva 10 1 1 8 11 – 22 41. Szentesi Kinizsi 11 10 0 1 42 – 9 302. Zsombó 11 8 0 3 34 – 14 243. HFC 10 7 2 1 49 – 8 234. Fábiánsebestyén 10 7 1 2 34 – 16 225. Tiszasziget 10 6 1 3 37 – 20 196. FK 1899 Szeged 11 5 2 4 46 – 27 177. Kiskundorozsma 10 5 1 4 44 – 16 168. Algyő 11 5 1 5 35 – 31 169. Mindszent 10 4 1 5 27 – 36 1310. Kistelek 10 3 2 5 26 – 40 1111. Csongrád 10 3 1 6 16 – 21 1012. Üllés 10 3 0 7 24 – 45 913. Deszk 10 2 0 8 23 – 78 614. UTC 10 1 3 6 10 – 33 615. Ásotthalom 10 0 1 9 18 – 71 1